Mercedes stopt met de SLC en dit is de laatste variant

De cabrio grijpt terug op zijn verleden.

Het doek gaat vallen voor de Mercedes SLC. Het avontuur begon in 1996 met de SLK. De kleine cabrio was een succesnummer. De auto werd later afgewisseld door de SLC, maar dit model wist nooit het succes van zijn voorganger te evenaren.

In 2017 werd duidelijk dat Mercedes ging snijden in de line-up en in het toekomstige gamma van het Duitse merk. Er is daar geen plek meer voor de SLC. Mercedes zwaait de SLC dus uit en introduceert de SLC Final Edition. Een auto die nog één keer terugblikt op zijn verleden. De kleur komt je wellicht bekend voor. De tint heet Sun Yellow en is een ode aan introductiekleur yellowstone van de SLK in ’96.

De SLC Final Edition is te krijgen als 180, 200, 300 en als AMG 43. Is de felle gele kleur niet je ding, dan is de cabrio ook in minder spannende tinten te bestellen. Behalve als je voor de AMG 43 kiest. De AMG 43 Final Edition komt altijd in Sun Yellow.

Deze generatie SLC (R172) is sinds 2011 in productie, toen nog onder de naam SLK. In 2016 kreeg de auto een facelift en de naam SLC aangemeten. De nieuwe benaming maakte van de cabrio niet het succes waar Mercedes op hoopte. Met de SLC Final Edition nemen we na meer dan 20 jaar afscheid van het ooit zo populaire model.