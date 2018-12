Dit is de 11.100 rpm V12 van de Aston Martin Valkyrie

Maak kennis met het hart van de Valkyrie.

In een huidige automotive wereld waar downsizing, milieu en elektrische auto’s de hoofdrol spelen, is het een verademing dat er nog projecten zijn zoals deze. Aston Martin heeft de twaalfcilinder van de Valkyrie officieel gepresenteerd en alle details bekendgemaakt.

Zoals bekend is de natuurlijk ademende V12 ontwikkeld in samenwerking met de technische partner Cosworth. De 6.5 liter motor, met een blokhoek van 65 graden, draait maar liefst 11.100 rpm. Vanwege emissie-regels voor straatauto’s is Aston Martin verplicht om het maximale toerental te begrenzen op 10.500, maar weet dat de motor tot meer in staat is. De V12 levert 1.000 break horsepower, wat neerkomt op 153,8 pk per liter. Bij 7.000 rpm komt het maximale 740 Nm koppel vrij. De Valkyrie staat op een hybride aandrijflijn. Aston Martin komt hier pas in een later stadium in detail op terug.

Dankzij het gebruik van onder meer titanium onderdelen weegt de twaalfcilinder slechts 206 kg. Ter vergelijking: de drieliter V10 F1-motoren van Cosworth wegen 97 kg. Opgeboord naar 6.5 liter zou het gewicht van deze tiencilinders uitkomen op 210 kg. Ook de krukas is compleet nieuw. Volgens Aston Martin weegt de krukas ongeveer 50 procent lichter in vergelijking met de V12 uit de Aston Martin One-77.

De Valkyrie brengt straks het gevoel van de F1-motoren van vroeger naar de straat, in combinatie met hedendaagse technologie. Schiet op Aston Martin! We kunnen niet wachten.