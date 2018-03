Newey meets Wagner: de Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Briljant. Of zijn we deze auto stiekem alweer moe?

Ben ik het alleen, of heeft Aston Martin moeite de hype voor de Valkyrie levend te houden? De über-hypercar werd vorig jaar voor het eerst aan het publiek getoond in Genève, als liefdesbaby van vermaard designer Adrian Newey en Aston Martin. Daarbij kreeg de auto ook nog eens de epische naam ‘Valkyrie’ mee. Genoeg om ontzettend enthousiast over te zijn zou je zeggen. Maar…meh?

Direct werd de auto vergeleken met de enige auto die qua concept een beetje in de buurt lijkt te komen: de Mercedes Project One. Die auto heeft ook F1-pedigree en een vergelijkbare hoeveelheid pk’s. Ik snap zelf niet waarom, maar die auto spreekt mij op een of andere manier meer tot de verbeelding.

De AMR Pro versie die Aston Martin neerzet op de beurs, helpt daar eigenlijk niks aan. Sterker nog, het doet ergens een beetje afbreuk aan de ‘standaard’ Valkyrie dat er nu al een hetere versie bestaat. Enfin, ik begrijp tegelijkertijd ook dat negatief zijn over dit product de hoogste vorm van blasé auto-‘journalisme’ is. Top tip aan Aston: kom nou maar gewoon door met dat ding, zodat we ermee aan de slag kunnen. Dat de prestaties op papier van een bizar hoog niveau zijn en er maanstof in de lak verwerkt kan worden weten we nu wel.