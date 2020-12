Aston Martin onder vuur vanwege fake news-onderzoek - Autoblog.nl

Aston Martin dacht zichzelf een dienst te bewijzen met een leuk onderzoekje over EV’s, maar dat pakt helemaal verkeerd uit.

Dat er nu zoveel elektrische auto’s rondrijden is – direct of indirect – te danken aan het feit dat ze milieuvriendelijker zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. In welke mate ze milieuvriendelijker zijn, daar valt nog over te discussiëren. Sterker nog: boze tongen beweren dat EV’s stiekem helemaal niet beter zijn voor het milieu.

Meer CO2-uitstoot

Dit was onder andere de conclusie van een onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd. In het rapport viel onder meer te lezen dat het produceren van een elektrische auto 63% meer CO 2 -uitstoot oplevert. Dat zou volgens de onderzoekers betekenen dat een EV 80.000 km moet rijden om qua CO 2 -uitstoot op gelijke voet te komen met een auto met een verbrandingsmotor.

Media-aandacht

De conclusies van het rapport werden gretig overgenomen door grote publicaties als The Times, Daily Mail en Daily Telegraph. Het onderzoek kon dus op de nodige media-aandacht rekenen in de Engeland. Daar is dit onderwerp momenteel een heet hangijzer, omdat Boris Johnson heeft aangekondigd de verbrandingsmotor vanaf 2030 in de ban te doen.

Onafhankelijke partij

Aan beide kanten zijn er genoeg partijen die baat hebben bij bepaalde uitkomsten van een onderzoek. Dit specifieke rapport was geschreven in opdracht van diverse grote bedrijven: Honda, Aston Martin, Bosch en McLaren. Dit klinkt misschien verdacht, maar daar was geen geheim van gemaakt. Het rapport zou namelijk geschreven zijn door een onafhankelijke partij, te weten Clarendon Communications.

Communicatiebaas

Je voelt hem al aankomen: deze partij blijkt nu allesbehalve onafhankelijk te zijn. Clarendon Communications blijkt namelijk op naam te staan van de vrouw van James Stephens. En wie is James Stephens? De communicatiebaas van Aston Martin. Interessant, heel interessant.

Astongate

Het zogenaamde communicatiebureau was pas in februari opgericht en stond geregistreerd op een adres van meneer en mevrouw Stephens. Het is nu wel heel lastig vol te houden voor Aston Martin dat het om een onafhankelijk onderzoek gaat. Er wordt zelfs al gesproken van ‘Astongate’. Dat is wellicht wat overdreven, maar we kunnen wel stellen dat Aston Martin (en hun bondgenoten) hier een flinke misser hebben begaan.

