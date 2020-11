Officieel: verbrandingsmotor verboden na 2030 in Engeland - Autoblog.nl

De verkoop van de auto met verbrandingsmotor wordt verboden na 2030 in Engeland.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is nu door de kerk. Auto’s met verbrandingsmotor kregen het al zwaarder, maar binnenkort helemaal. Vanaf 2030 is het namelijk niet meer mogelijk om dergelijke auto’s te verkopen.

Boris Johnson

Dat zegt prime-minister Boris Johnson in zijn column in The Financial Times. De maatregel is onderdeel van een 10 stappen plan om het Verenigd Koninkrijk CO2-neutraal te krijgen voor 2050. Het Britse kabinet zal 2.8 miljoen pond in elektrische mobiliteit investeren. Denk aan een bruikbare laadinfrastructuur en gigafactories voor accupakketten.

Verbod op de verbrandingsmotor

Het verbod voor de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor geldt voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens. Er is echter een uitzondering, maar daar is Johnson nog niet helemaal duidelijk over. Het gaat namelijk over hybrides die een lange periode zonder directe CO2-uitstoot kunnen rijden. Reken er dus op dat sommige plug-in hybrides nog wel verkocht mogen worden na 2030.











5,5 %

Dit jaar werden er meer dan 75.000 elektrische auto’s verkocht in het Verenigd Koninkrijk, 5,5% van het totaal. Dat aantal is echter enorm aan het stijgen. Voor veel merken komt deze beslissing goed uit. Zo is Volvo voornemens om in 2025 alleen elektrische auto’s of PHEV’s te verkopen. Bentley heeft vorige week aangekondigd om enkel en alleen elektrische auto’s te gaan bouwen. Vanaf 2026 PHEV’s en EV’s, na 2030 alleen maar EV’s.







Voor die merken is de beslissing een goede zaak. Er zijn ook automerken die het elektrificeren van de aandrijflijnen nog nauwelijks hebben toegepast (hallo Alfa Romeo!). Haast is dus geboden voor merken die nog ernstig achterlopen. Deze merken zullen een ‘station’ moeten overslaan. Geen hybride of 48V-systeem, maar direct inzetten op elektrische auto’s.

Fotocredits: een Renault 5 met de verbrandingsmotor in het midden in London, door @Dutchstylez.