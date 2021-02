"Aston Martin Valkyrie klaar in midden 2021" - Autoblog.nl

Ergens werd het ook wel eens hoog tijd dat de Aston Martin Valkyrie eens uitgeleverd wordt.

Wil je je oud voelen? Besef dan dat 2016 dit jaar vijf jaar geleden is. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zou dit jaar onthuld worden. De Opel Astra, die nu hard aan vervanging toe is, is de Auto van het Jaar. In mei 2016 zou Red Bull Daniil Kvyat omwisselen voor een opkomend talent in de Red Bull auto. Dat ging het opkomend talent in kwestie goed af en de 18-jarige Max Verstappen werd de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Inmiddels zit de Nederlander al weer bijna vijf seizoenen bij Red Bull.

AM RB 001

Nu we het toch hebben over Red Bull F1: die kondigden samen met F1 partner in crime Aston Martin aan dat ze de heftigste straatauto van het moment gingen bouwen. Dichter bij een F1-auto met nummerborden kan je niet komen. Klanten mochten hem binnenkort bestellen. Het project AM RB 001 (Aston Martin Red Bull) werd in juli uit de doeken gedaan. Dat is deze zomer dus vijf jaar geleden. Vijf jaar. Zo lang is dit project al gaande.

Valkyrie

Ondertussen heeft de creatie een wat meer passende naam, namelijk Aston Martin Valkyrie. Voor de auto zelf maakt het niks uit dat zijn geboorte moeizaam gaat. De specs waren dusdanig indrukwekkend gepland dat het zelfs nu nog één van de snelste auto’s met een nummerbord kan zijn. Sowieso kun je dat al zien aan de vormgeving, er zitten veel gaten in de koets om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken.

Ook de krachtbron mag er zijn. Het gaat om een lichtgewicht V12 van Cosworth. De motor meet 6.5 liter maar is bovendien natuurlijk ademend en raast tot 11.000 toeren per minuut! Het blok is licht omdat de hele auto zo ongeveer een veertje is: er wordt gericht op een gewicht van minder dan 1.100 kg. De motor levert vervolgens iets over de 1.000 pk, met een overboost functie die voor alles tot en met 1.130 pk kan zorgen. Deze overboost-functie is te danken aan een hybridesysteem die gebruik maakt van een welbekende F1-techniek: Kinetic Energy Recovery System, afgekort tot KERS. Deze kan kinetische energie, door bijvoorbeeld remmen, omzetten naar een elektrische boost. De Ferrari LaFerrari heeft dergelijke techniek aan boord.

Busje komt zo

Leuk, maar, waar blijft die Aston Martin Valkyrie nou? Aston Martin heeft tijdig persmateriaal uitgebracht van de auto terwijl ze aan het testen zijn, op de openbare weg of op het circuit. Er kwam een stuk naar buiten waar men nog aardig kritisch was over hoe capabel de Valkyrie is. De auto schrappen stond zelfs op de optielijst! De 150 exemplaren van de Valkyrie hebben allemaal al een baasje gevonden wanneer deze in productie gaan. Schrappen zou een domper van jewelste zijn. Aston Martin blijft maar roepen ‘dat ze er mee bezig zijn’.

Midden 2021

Tobias Moers, CEO van Aston Martin, heeft nu echter weer goed nieuws. De auto gaat gewoon door en ook al zijn ze er nog niet, het eindpunt nadert. Moers zegt dat tegen 2021 de eerste klanten hun Aston Martin Valkyrie mogen ophalen bij de dealer. Tevens biedt de CEO zijn excuses aan voor het lange wachten. Ach joh, wat is vijf jaar op de heftigste straatauto van het moment – en vijf jaar geleden. (via Road and Track)