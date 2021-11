Deze Porsche 928 cabriolet kun jij gewoon kopen

Je kunt deze Porsche 928 cabriolet dus gewoon kopen. Maar de vraag is; wil je dat ook?

Van sommige auto’s is het jammer dat er geen cabriolet van is gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de BMW 850i uit de jaren 90. Een schitterend model dat geknipt was voor een dakloze versie. Of wat dacht je van de Nissan GT-R. Die had het optisch vast ook erg goed gedaan als cabriolet.

Ook de Porsche 928 past was mij betreft in dit rijtje. Een ranke coupé met een lekker gorgelende V8 in het vooronder. Uitermate geschikt voor het betere cruisewerk met het dakkie eraf. Alleen is ook die helaas nooit gemaakt.

Verrassing, de Porsche 928 cabriolet bestaat wel degelijk

Inderdaad. Er bestaat wel degelijk een Porsche 928 cabriolet. Alleen is deze niet door Porsche zelf ontwikkeld, maar door een onbekend bedrijf uit de Amerikaanse staat Californië. En zo op het eerste gezicht ziet de conversie er geslaagd uit.

Zo lijkt de kap in elk geval goed te passen, iets dat bij veel andere zelfbouw-cabrio’s weleens minder het geval is. Volgens de advertentie is de stijfheid van de carrosserie ook aangepakt, dus je hoeft niet te vrezen dat de auto bij de eerste de beste bocht inzakt.

Verder is het enorm jaren 80 wat de klok slaat, vooral in het interieur. Ik bedoel, check at ruitjesmotief op de deurpanelen en de stoelen. Dat ga je (gelukkig) anno 2021 niet meer in een nieuwe auto tegenkomen!

Je kunt deze 928 cabriolet dus op de kop tikken

Deze Porsche 928 cabriolet staat te koop, alleen moet je er wel een eindje voor rijden. De auto staat namelijk in Morgantown, in de buurt van Philadelphia . In Amerika is dat dus. Ze vragen 40.000 dollar voor de onthoofde Porsche 928.

Daarvoor krijg je wel iets heel bijzonders, zoals deze is er namelijk geen tweede. Daarbij is de auto -volgens de verkoper- in een excellente staat en heeft hij 68.000 mijl gereden. In echte getallen is dat een kleine 110.000 kilometer.

Durf jij het aan en ben je wel geïnteresseerd? Kijk dan hier naar de advertentie en wellicht rij jij binnenkort in iets heel bijzonders!