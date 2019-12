Aston Martin Valkyrie: winterbanden en F1-snelheid

Het was al duidelijk dat de Aston Martin hypercar een bijzonder ding wordt, maar een paar nieuwe details bevestigen dit helemaal.

We hadden het er net nog over: F1-technologie in straatauto’s. Dan kun je eigenlijk niet om het grote project van Aston Martin en Red Bull Racing heen. De auto kwam als concept tevoorschijn als een idee van Adrian Newey, die als technische baas van Red Bull Racing het nodige weet over Formule 1 en diens technologie. Dat wordt met de Valkyrie vertaald naar een straatauto. De auto heeft een 6.5 liter V12 die zichzelf atmosferisch naar 11.100 toeren per minuut jaagt. Het totaalplaatje komt uit op 1.000 bhp (1.014 pk) en 740 Nm bij 7.000 toeren.

Naast de harde specs heeft Newey zijn best gedaan om de auto zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Alles aan de auto schreeuwt ‘aerodynamica’. Er zitten allemaal gekke vormen en gaten in de carrosserie om lucht door te laten stromen. Dat de auto nu al een aantal jaar in ontwikkeling is, en nog steeds pas in 2021 aan klanten uitgeleverd wordt, geeft aan hoe veel ingenieurswerk er in de Valkyrie zit en gaat zitten.

Momenteel is die ontwikkeling nog gaande, maar een auto die heel dicht bij de productieversie zit is volop bezig met tests. Iemand die er met zijn neus bovenop mag zitten is James, wellicht beter bekend als Mr. JWW. In een video spreekt hij met Fraser Dunn, één van de ingenieurs achter de Valkyrie.

Daar komen een paar leuke zaken aan bod. Ten eerste: JWW is daar namens bandenproducent Michelin. Zoals bij veel auto’s leveren zij het broodnodige rubber aan Aston Martin. In standaardspecificatie krijg je een setje Michelin Pilot Sport Cup 4S’en. Dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar Dunn kan je verzekeren dat je wat betreft straatauto’s niet veel dichter bij race-slicks kunt komen. De nadruk ligt op aerodynamica, maar als de banden het niet aankunnen, kom je nergens.

Ook wordt de auto optioneel geleverd met Michelin Pilot Alpine-banden. De naam verraadt het wellicht al: dit zijn winterbanden. Hoe aan te raden het is om de Valkyrie uit te laten in de sneeuw, dat blijft twijfelachtig, maar qua rubber kan de auto het zo goed als aan. Bovendien is sneeuw misschien een overstatement. De Alpine-banden doen het namelijk ook erg goed voor de testrondes van het moment, waar de racebaan zo nat als een dweil is.

Zoals gezegd is de auto dus enorm aerodynamisch. Een paar uitspraken die daar uit ontstaan is bijvoorbeeld de achterdiffuser. Het is niet echt een diffuser, het zijn twee gigantische venturi tunnels. Zo gigantisch dat ze effectiever zijn voor de luchtweerstand dan Formule 1-auto’s. “Dat beschrijft het project wel.” Zegt Dunn. “Newey creëerde de Valkyrie als een soort ontsnapping uit de F1-regeltjes. De Valkyrie is wat er gebeurt als je een F1-ingenieur vrij baan geeft.”

Daaropvolgend komt de vraag: is de Valkyrie dan sneller dan een F1-auto? Dat net niet. In ‘straatspecificatie’ komt de auto ongeveer op het niveau van een LMP2-auto. In een bepaalde specificatie, waar de straatregels iets minder een rol spelen (bijvoorbeeld de nieuwe hypercarklasse op Le Mans), kan de auto meekomen met een F1-grid. Dan niet sneller zijn dan de middenmoot.

Het is een heftig project en het zeer beperkt aantal mensen dat een Valkyrie heeft besteld, mag zijn auto volgend jaar ophalen. Mr. JWW doet de ‘reportages’ omdat een vriend van hem eentje heeft besteld. Er zijn dus, en komen nog meer, video’s over dat hele proces.