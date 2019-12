Uh oh, actieradius MINI Cooper SE verminderd

De 'goedkope' elektrische auto wordt in de VS overschat.

Wat is de utopie op het gebied van elektrisch rijden? Zo min mogelijk gemakken van auto’s met een uitlaat verliezen, met als belangrijkste de aanschafprijs. Elektrisch rijden is – helemaal als particulier – momenteel nogal prijzig. De MINI Cooper SE is wat dat betreft een gouden greep. Met zijn 34.900 euro is hij absoluut niet goedkoop, maar niet belachelijk veel duurder dan een goed aangeklede Cooper.

Normaliter kom je nu als autofabrikant bij een keuze. Om een elektrische auto betaalbaar te maken, moet er op iets bespaard worden. Kijk maar naar de Audi e-tron: goede batterij- en motorspecificaties, luxe Audi-klare techniek, afwerking en materialen, maar wel een aanschafprijs van meer dan 70.000 euro. Wil je een auto voor de helft in de markt zetten, dan moet je ofwel inleveren op luxe, ofwel inleveren op accu- en motorprestaties. Daarvoor kun je weer goed kijken naar de Opel Corsa-e. Een zeer adequate 330 km actieradius, maar omdat het interieur niet van de hoogste kwaliteit is, betaal je er zo’n 30.000 euro voor.

MINI heeft die keuze echter niet. Het merk, als BMW-dochter zijnde, kan het zich niet permitteren om in te leveren op kwaliteit. Dus moet het anders. De 184 pk sterke elektromotor is wel netjes, maar de actieradius van 220-230 km valt tegen. Het accupakket is dan ook een niet heel riante 35,5 kWh groot. Het is allemaal wel mee te leven, maar 230 km is wel het minimum.

Helaas lijkt zelfs dat schone schijn. MINI heeft het in de Verenigde Staten vanaf nu over een actieradius van 110 mijl. Dat is 177 km. Het zal wel een absoluut minimum zijn, maar 180 km is een lage actieradius voor wat de MINI is. De VAG-drieling heeft tegenwoordig een actieradius die tegen de 250 km aan hikt. Zoals gezegd, bij een MINI zie je niet de carrosseriekleur op je deurpaneel, maar dan nog.

MINI Nederland heeft het nog steeds over 234 km, maar sowieso moet er nog een definitieve meting van de EPA komen in de VS. Het is maar te hopen dat de MINI Cooper SE niet veel meer tegenvalt qua actieradius dan wat hij nu heeft. Het is namelijk een leuke keuze in het B-segment.