Huh? Halo op straatauto’s in het verschiet

De welbespraakte stalen wichelroede is kennelijk rijp voor de straat.

De Formule 1 staat op sommige fronten vooraan wat betreft technologie. Logisch dat een deel daarvan doorgezet wordt naar straatauto’s. Denk aan dingen als actieve aerodynamica, motortechniek (compacte motoren met veel power) en zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken. Iets wat op papier niet in deze categorie lijkt te vallen is de halo. Wel is het een innovatie ter bevordering van de veiligheid, maar het heeft ook nadelen. De hoofdreden dat de halo op straatauto’s niet ‘nodig’ is, is het feit dat het een soort dakje is. Zo’n 99 procent van de auto’s heeft een voorruit dan wel een compleet dak. Bij de F1 is de halo juist om nog een beetje open lucht aan de mix toe te voegen.

Recente patenten lijken echter aan te geven dat de halo zijn weg toch gaat vinden naar straatauto’s. Degene die met dit idee aan de haal gaat is een merk wat ook met een fabrieksteam in de F1 zit: Ferrari. We snappen dat het leuk is om een connectie te hebben tussen Formule 1 en straatauto’s, maar is dit zo’n goed idee?

Overigens is bovenstaande fotoshop (knullig en snel in elkaar geflanst, fotosoepmeester @jaapiyo is nog niet aanwezig op de redactie) niet precies wat Ferrari in gedachten had. De SP2 Monza klinkt als de ideale auto voor een teenslipper, maar het zou gaan om een auto met een vast dak. De hele middenzuil zou een versteviging zijn om het dak en de voorruit te dragen. Qua structurele sterkte een goed idee. Maar je creëert wel een ander probleem.

Zo’n zuil heeft namelijk de nodige impact op je gezichtsveld. Alsof je neus de helft van beide oogbollen blokkeert. Er is wel omheen te werken, maar in een auto kan je beter te veel overzicht hebben dan te weinig. Ook daar zou een oplossing voor zijn. Door middel van projecties zou de middelste zuil opgevuld worden door een camerabeeld. Daar is vervolgens precies op te zien wat je door de voorruit zou zien. Een beetje wat Jaguar ooit wilde doen met de A-stijlen.

Door stevige constructies is het de vraag hoe nodig het is. Maar Ferrari’s halen natuurlijk dermate hoge snelheden dat bij een crash zelfs de sterkste monocoques geplet worden als een blikje Fanta. Interessant! (via Auto Guide)