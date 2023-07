Aston Martin Valour is een cadeau met V12 en handbak

Ter ere van het 110-jarige bestaan van Aston Martin is de Valour gepresenteerd.

50 jaar BMW M, 75 jaar Porsche, 110 jaar Aston Martin. Automerken hebben nogal wat te vieren en elk merk geeft daar weer zijn eigen invulling aan. Aston Martin pakt in elk geval groots uit met de aankondiging van de Valour. Het lijkt een beetje op het kleinere broertje van de Victor.

Niet alleen de koets is uniek. Ook de aandrijflijn is om van te watertanden. Onder de kap ligt de welbekende 5.2-liter twinturbo V12. In deze configuratie goed voor 715 pk en 753 Nm aan koppel. Je moet dat zelf kunnen bedwingen, want de Aston Martin Valour komt exclusief met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Het is de eerste keer dat Aston Martin deze motor koppelt aan een handbak. Ook gaaf: voor de afwerking van de pook is gekozen voor een open mechanisme. Prestaties zijn niet bekendgemaakt.

Aston Martin Valour

Voor het design heeft Aston Martin gekeken naar de Victor, maar ook de V8 Vantage uit de jaren zeventig en tachtig. Verder speelde de ‘Muncher’ Le Mans racer een rol in het ontwerp van de auto.

De Britten sturen je niet zomaar de weg op. De uitrusting van deze auto is dik voor elkaar. Standaard carbon keramische remmen bijvoorbeeld, met Michelin Pilot Sport S 5. Er zijn 21 kleuren om uit te kiezen en desgewenst zijn er ook nog een tal van beschikbare livery’s om de auto verder aan te kleden. Wie het stapje extra wil zetten kan terecht bij Q by Aston Martin. Met een eigen set wielen of met kasjmier afgewerkte stoelen bijvoorbeeld.

De Aston Martin Valour moet een moderne analoge auto representeren. Auto’s van vandaag de dag zijn zo digitaal dat er een afstand is tussen bestuurder en machine. Door ‘ouderwetse’ technologie te combineren met het moderne hoopt het merk weer een echte aansprekende analoge auto neer te zetten. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk, met alle verplichte veiligheidssystemen van tegenwoordig.

Er worden er slechts 110 van gemaakt. De productie start in dit najaar. De eerste leveringen aan klanten vinden plaats in het laatste kwartaal van 2024. Deze Valour komt in het rijtje zeer bijzondere Aston Martin modellen te staan. Denk aan de One-77 en de Valkyrie.