Funtax een feit: kaartje GP Zandvoort duurder

Er komt een funtax in Zandvoort op grootschalige evenementen, zoals de Grand Prix.

Inmiddels is de Grand Prix van Nederland een evenement om jaarlijks naar uit te kijken. Het altijd zo rustige Zandvoort is één weekend per jaar opeens het wereldtoneel van de Formule 1. Kost honderden miljoenen, maar dan heb je ook wat.

De gemeente Zandvoort is zeker blij met de F1, maar heeft er ook een mening over. Zo zou de organisatie van het raceweekend de gemeente jaarlijks ongeveer 800.000 euro kosten. Gemeenschapsgeld dus, pecunia’s die de gemeente liever op zak houdt. Daar is wat op verzonnen met vermakelijkheidsbelasting. Oftewel; funtax.

Funtax Zandvoort

Het voorstel door het college van burgemeester en wethouders is gisteren goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat betekent dat de invoering van een vermakelijkheidsbelasting er gaat komen in Zandvoort. Evenementen van 10.000 bezoekers of meer in de badplaats krijgen te maken met deze funtax.

In de praktijk betekent dat evenementen duurder worden. Zo zijn de kosten voor de gemeente gedekt. Een kaartje voor de Formule 1 gaat 3 euro duurder worden. Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, is altijd tegenstander geweest van deze maatregel. Volgens de directeur levert de komst van de F1 de gemeente jaarlijks veel geld op.

Ondanks het pleidooi van van Overdijk heeft de gemeente de funtax toch ingevoerd. Of de F1-fan zich hier echt zorgen over gaat maken valt te betwijfelen. Een ticket kost toch al gauw enkele honderden euro’s. Die drie extra euro’s zullen de fans niet tegenhouden.

Nog even en dan gaat de Grand Prix van Nederland 2023 gebeuren. Eerst strijkt het circus neer in Hongarije, daarna is België aan de beurt. Vervolgens zal op zondag 27 augustus de GP op Zandvoort plaatsvinden.