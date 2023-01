Aston Martin DBS 770 Ultimate, nog één keer V12 orkest

Aston Martin laat ons warm lopen voor de DBS 770 Ultimate en komt met wat meer informatie.

Als laatste eerbetoon voor de V12-aangedreven DBS komt het Engelse merk in 2023 met een krachtige versie die maar liefst 770 pk heeft. Lekker! Geniet er nog maar van. Daarna is het ook bij Aston Martin over en uit als het gaat om een V12 grand tourer.

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Dik, dikker, dikst. Daar denk ik aan als we het hebben over een ‘Ultimate’. Hopelijk denkt Aston Martin net zo en komt het nog één keer met een blubberdikke V12. Deze motor is een afgeleide van de reeds bekende 5.2-liter V12 met twee turbo’s die we kennen van onder andere de DB11 en DBS. Dit monster gaat goed zijn voor 770 pk, waar de normale DBS het met 725 pk moet stellen. Het koppel van 900 Nm van de standaardauto zit al aan de grenzen van de 8-traps automatische versnellingsbak, dus dit cijfer zal vermoedelijk ongewijzigd blijven voor de 770 Ultimate.

De nieuwe DBS 770 Ultimate kun je begin 2023 in de showroom verwachten, als de definitieve versie van de DBS grand tourer met V12-motor. Afgezien van de Valkyrie, hebben we het over de krachtigste Aston voor de openbare weg die ooit is gebouwd. Je kunt iets pittigere prestaties verwachten voor de 770 Ultimate in vergelijking met de Superleggera. Reken dus op een 0-100 kilometer per uur binnen de 3,4 seconden.

Het extra vermogen zal gecombineerd worden met een stijvere chassis. Je moet dan ook denken aan opnieuw afgestelde veren, dempers en software. Het is allemaal wat meer hardcore, met in het interieur de nodige aanpassingen met betrekking tot de stoelen, bekleding en kleuropties.

Bloedlijn

Naast de naam 770 Ultimate hint Aston Martin in de perspublicatie er op dat dit echt de laatste modelvariant gaat zijn. Er worden er in totaal niet meer dan 499 exemplaren gebouwd. Wat de Aston Martin DBS 770 Ultimate in Nederland moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend.