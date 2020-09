Aston Martin Victor is te briljant voor woorden - Autoblog.nl

Een uniek uiterlijk met een natuurlijk ademende 7.3-liter grote V12. De Aston Martin Victor is simpelweg briljant.

Als je dit soort creaties ziet, dan hoop je toch van ganser harte dat Aston Martin er financieel weer bovenop komt. Een merk dat een auto als deze weet te bouwen mag toch niet verloren gaan? Maak kennis met de Aston Martin Victor. Zo’n beetje het meest geniale wat recent uit de koker van het Britse merk is gekomen.

De Aston Martin Victor is een project van Q by Aston Martin. In opdracht van een klant werd de one-off auto gemaakt. Classic Driver heeft het exclusieve verhaal, met foto’s van Alex Lawrence. De auto is een knipoog naar de handgemaakte Aston Martin raceauto’s van weleer. Zo is het uiterlijk een moderne interpretatie op de prachtig gelijnde auto’s van vroeger.

Onderhuis herbergt de Victor technische elementen van de Vulcan en de inmiddels al wat oudere One-77. De 7.3-liter V12 is door Cosworth onder handen genomen en levert nu 848 pk en 821 Nm koppel. Een automeet? Welnee joh. De Victor zet je aan het werk met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarmee is de Victor de krachtigste handgeschakelde Aston Martin die ze ooit hebben gemaakt.

Wat de eigenaar heeft moeten betalen voor de one-off is niet bekend. Mocht de auto ooit verkocht worden dan zal ‘ie ongetwijfeld miljoenen opleveren. Zo’n unieke auto waarvan er maar één bestaat is goud waard.