Aston Martin viert een belangrijk feestje

2023 is een belangrijk jaar voor Aston Martin, het merk bestaat 110 jaar!

Wij worden ouder, maar autofabrikanten ook. Met al die nieuwe merken zou je bijna vergeten dat er ook nog zat merken zijn met een prachtige heritage. Een historie met hoogte en uiteraard ook dieptepunten. Een merk dat wortels in de autogeschiedenis heeft is natuurlijk Aston Martin, ze bestaan maar liefst 110 jaar in 2023.

Een belangrijke mijlpaal. Er zijn genoeg automerken die ondanks verwoede pogingen het nog geen 20 jaar volhouden. Laat staan 110. Mede dank aan Lawrence Stroll, de Canadese miljardair die met een flinke financiële injectie Aston Martin gezond probeert te houden.

2023 zal voor Aston Martin in het teken staan van die 110 jaar. Aankomende zondag, 15 januari, is het exact 110 jaar geleden dat Lionel Martin en Robert Bamford een partnerschap aangingen: Aston Martin was geboren. Net als bij iconische automerken als Ferrari en Maserati staat het racen centraal. Racing zit in het DNA bij Aston Martin. Gelukkig zijn de Britten hun roots niet vergeten, door onder andere een eigen team te hebben in de Formule 1.

Aston Martin viert het 110-jarige bestaan bij diverse grote automotive evenementen in 2023. Onder andere tijdens Goodwood Festival of Speed, Pebble Beach Concours d’Elegance en de Grand Prix van Silverstone heeft Aston Martin festiviteiten op de agenda staan. Verder zal het merk dit jaar meerdere speciaaltjes uitbrengen ter ere van het 110-jarige bestaan.

Meer dan 110 jaar Aston Martin alleen

2023 staat niet alleen in teken van 110 jaar Aston Martin. Dit jaar betekent nog meer mijlpalen voor het Britse merk. Zo bestaat de DB bloedlijn van Aston Martin 75 jaar in 2023. Ook viert de DV5 zijn 60ste verjaardag en blaast het hoofdkwartier van het merk in Gaydon 20 kaarsjes uit. Kortom, genoeg reden voor een feestje.