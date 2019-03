Aston Martin Vanquish Concept heeft een lekker kontje

Precies goed zo.

Eén van de verrassingen van Aston Martin in Genève is de Vanquish Concept. Bij de naam Vanquish denken we aan een GT met een twaalfcilinder. Het recept voor dit concept dat de iconische naam draagt is echter heel anders.

Dit is een volbloed sportauto met een hybride V6 constructie. Gezien zijn gestroomlijnde uiterlijk en heftige diffuser zal het uiteindelijke productiemodel van de Vanquish Concept voor puike prestatiecijfers gaan zorgen. Andy Palmer, CEO Aston Martin, ziet de Vanquish Concept als een nieuw hoofdstuk in de reputatie van zijn merk.

In dit geval geen luxe GT, maar een supercar met middenmotor in combinatie met een hybride aandrijflijn. De auto heeft wat trekjes van de Valkyrie, maar er is één groot verschil met deze hypercar. Waar de Valkyrie een zeer gelimiteerd speeltje voor de allerrijksten gaat worden, moet deze Vanquish een ‘gewone’ productieauto gaan worden zonder exclusieve toestanden. En dat is goed nieuws voor de vermogenden die interesse hebben in deze nieuwe supercar.