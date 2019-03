Max Verstappen maakt tussenstop in Genève

Verstappen was even een broodje halen.

Op de Autosalon van Genève zijn ook de nodige F1-honcho’s te vinden. Dit keer niet gehesen in werkkloffie, maar in pak met een das. Gezien de samenwerking tussen Red Bull Racing en Aston Martin is het logisch dat ze een raceauto op de stand plaatsen voor wat extra aandacht.

Het is overigens niet de enige MV33-auto op de beurs. Bij Honda stond eveneens een auto van Verstappen. In dit geval gaat het om de RB14 en niet de nieuwste RB15 auto. Wel heeft Red Bull de auto voorzien van de nieuwste livery, inclusief de Honda-logo’s. Wat natuurlijk een beetje vreemd is, gezien het feit dat er geen Honda-krachtbron is te vinden in deze auto.

Helaas hanteert Red Bull Racing een saaie marketingstrategie door ieder nieuw seizoen vrijwel dezelfde livery te gebruiken. Elk jaar in Barcelona de fans lekker maken met een ongelofelijk gave testlivery en vervolgens weer hetzelfde sausje op de uiteindelijke auto plakken. Jammer.