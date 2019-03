Op een schaal van 1 tot 10, hoe maffia is deze Maybach?

Mercedes gaat voor goud?

Is deze Mercedes-Maybach S 650 op de verkeerde stand geplaatst? In deze configuratie lijkt de S-klasse aangepakt door een tuner, toch staat de luxe Mercedes gewoon op de eigen stand van het merk. De Duitsers willen met deze Benz laten zien wat de mogelijkheden zijn mocht je gaan shoppen bij Mercedes-Maybach.

De velgen in combinatie met de two-tone lak schreeuwen Macau, Tokio of Moskou als eindbestemming. Deze S 650 lijkt prima te passen in de aanbesteding van een maffiaclub. De ‘Tiffany Gold’-tint op een verder Obsidian Black S-klasse laat zien dat je niet zomaar met een S-klasse te maken hebt, maar een Mercedes-Maybach. Maak plaats stervelingen.

Onder de kap de alombekende biturbo V12 met 630 pk en 1.000 Nm koppel. Een blok dat overigens met uitsterven wordt bedreigd. Mercedes-AMG laat het zien met de S65 Final Edition, ook zo’n lekker fout samengestelde S-klasse. Geniet er dus nog even van zolang het kan.