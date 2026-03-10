Bijzondere gave supercar is voor herhaling vatbaar, aldus CEO

Een risico nemen zorgde ervoor dat een bijzondere supercar nu voor herhaling vatbaar is.

In deze crossoverwereld wordt het steeds belangrijker om zaken te combineren. Een auto moet overal goed in zijn. Terwijl de realiteit is dat twee dingen tegelijk vaak geen goed idee is. Het laatste waar je aan moet denken bij een Lamborghini is dat je hem ophoogt en de topsnelheid flink verlaagt.

Lamborghini Huracán Sterrato

Is dat wel zo? Als je al een versie hebt die zich richt op ultieme snelheid op asfalt, waarom dan niet een extra versie die een soort geflipte rallyauto is? Lamborghini deed het met de Huracán Sterrato, een uitzwaaiversie voor de Huracán. In tegenstelling tot Porsche en hun Dakar heeft Lamborghini niet echt een geschiedenis met offroad-sportauto’s om op terug te vallen. Vandaar dat de Sterrato tot op zekere hoogte een risico was. Let wel dat Lamborghini het ding al een tijdje als concept had bedacht en op basis van die reacties een beperkt aantal gebouwd heeft. Die wel allemaal verkocht zijn.

Sterrato 2.0?

Het idee van een ruige supercar heeft praktische voordelen naast het coole idee. Met een Lamborghini Huracán Sterrato hoef je niet kruipend over drempels en dikke banden verkleinen het risico op stoeprandjes pakken ietwat. Toch is het niet een manier om de supercar opnieuw uit te vinden, daarvoor heb je echt een melkkoe à la Urus nodig. Toch vertelt Stephan Winkelmann aan CarExpert dat het niet perse eenmalig hoeft te zijn voor de Sterrato.

Zoals altijd is het een gevalletje ‘nog niks bevestigd’, maar Winkelmann zegt dat het idee aansloeg en dat de grote baas daar blij mee is. Hij had het idee om iets in de trend van de Lamborghini Huracán Sterrato te doen al een jaar of tien voordat het echt gebeurde. Hij noemt het een daverend succes en dan is een opvolger logisch. “Het is nu nog niet gepland, maar wanneer er weer ruimte voor is lijkt het een goed idee.” Willen doet ‘ie het dus wel. Kunnen is waar het vaak spaak loopt in bonentellerland.

Vestig niet gelijk al je hoop op een Lamborghini Temerario Sterrato, maar kenbaar maken dat er interesse voor is kan nooit kwaad. Zo kwam de eerste Sterrato immers ook. En/of kenbaar maken dat je een Revuelto Sterrato wel ziet zitten. Je weet maar nooit.