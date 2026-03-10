Pluk de heetste hatchback met V12 van Marktplaats!

Het is toch gewoon een hatchback, deze vierzits V12 met 660 pk die je op Marktplaats kan kopen?

Ondanks hun lange historie, zijn er veel dingen die Ferrari nog nooit gedaan heeft. Zo is de Purosangue de eerste vierdeurs productieauto van het merk. Tot voor kort was een andere garantie van Ferrari dat de aangedreven wielen de achterste twee zijn. Dat veranderde door een wat bijzonder nieuw hoofdstuk van de V12-reeks in 2011.

Ferrari 2+2

Ook Ferrari’s worden gerangschikt in bepaalde modelreeksen. De twee meest kenmerkende zijn de familie waar we nu de 296/849 Testarossa vinden als middenmotor V8-modellen en de 12Cilindri-reeks, V12 voorin. In recente jaren was daar een derde reeks voor, de vierzits V12 ‘2+2′. Dat nam vanaf de 400/412 de vorm aan van een iets logger model dat iets meer praktisch inzetbaar is. Evoluties daarvan vinden we in de 456 en 612 Scaglietti. Op zich auto’s waar weinig mis mee is, maar voor degene die aan twee stoelen genoeg heeft was een 550/575 of 599 gewoon ietsje leuker.

Wat nou als dat model voor vier man ietsje anders kan worden? Ferrari besloot in 2011 de 612 op te volgen met een bijzonder model, iets wat niet veel merken eerder hebben gedaan of gekopieerd. De FF, wat staat voor Ferrari Four. Vanwege de zitplaatsen, maar ook omdat de wens voor vierwielaandrijving steeds groter werd. Wel een V12 voorin, maar dan praktischer en ook te gebruiken als de omstandigheden zich niet lenen voor enorm veel power enkel over de achterwielen sturen. Perfect!

Wat de Ferrari FF vooral bijzonder maakt is de vormgeving. De lange, spitse neus viel in lijn met de rond deze tijd geïntroduceerde F12, maar achter de voorstoelen liep de daklijn een stukje door en werd het een hatchback. Uiteraard zou hier de term Shooting Brake juist extra op zijn plek zijn, want dat is het. Hoe dan ook is het een soort hatchback met een extra lange neus.

Het had als voordeel dat de Ferrari FF in zijn tijd veruit de meest praktische Ferrari was. De mensen achterin hadden voor de verandering hoofdruimte en in theorie kan er iemand met benen zitten, maar het blijft een lage sportauto. De daklijn had als voordeel dat er verrassend veel kofferruimte was en de stoelen kunnen neerklappen, dus zonder achterpassagiers kan je bijna stationwagon-esque praktische inzetbaarheid bereiken.

Dat alles met een natuurlijk ademende 6.3 liter grote V12 voorin de Ferrari FF, goed voor 661 pk. Rond deze periode zei Ferrari voor eeuwig gedag tegen de handbak, want hun nieuwe DCT moest alle modellen voorzien van een snelle versnellingsbak. De top van de FF ligt op 335 km/u en dat voor vier man. Helaas was de FF geen lichtgewicht en ben je met ruim 1.800 kg op pad.

Ferrari FF op Marktplaats

Het aanbod van de Ferrari FF op Marktplaats is niet gigantisch, wat te verwachten is bij een Ferrari. Van de vier stuks is dit de goedkoopste. In een toffe kleurstelling, Blu Le Mans met leder in Cuoio Toscane. Het exemplaar in kwestie komt uit 2012 en heeft 67.318 kilometer gereden. Kijk, dit soort Ferrari’s kan je gewoon dagelijks gebruiken. Zo goed als.

Kopen

Enerzijds was de Ferrari FF een gek experiment, wat na het uitmonden in de GTC4Lusso eindigde in de Purosangue, een wat populairdere vorm voor een praktische Ferrari. Anderzijds was dit een geinig tijdsbesef voor Ferrari en laten we wel wezen, best een originele invulling voor een alternatief model met V12 voorin. Wellicht ooit geld waard, dit gekke uitstapje. Voor nu is de waarde flink minder dan nieuw: 135.000 euro voor deze Ferrari FF op Marktplaats.