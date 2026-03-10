Vergeet de S-klasse: de Mercedes-Benz VLE is pas echt luxe

Voor een S-klasse halen we ons neus op, we willen de ruimte van de Mercedes-Benz VLE.

Dit lijkt misschien overdreven. Denk er toch maar eens over na: wat is echt luxe. In een vliegtuig krijg je meer beenruimte, stoelen die plat kunnen en misschien zelfs kunnen worden omgetoverd tot een bed. Dan gaan je op de weg toch niet lopen prutsen op een “krappe” achterbank van een limousine?

Comfort van een limousine en ruimte van MPV

Mercedes-Benz ziet het zo: de VLE biedt het comfort van een limousine en de ruimte van een MPV. Je weet wel die klasse auto’s die opeens weer verdwenen was, Mercedes-Benz was er overigens nooit echt succesvol in.

Dat het geen holle woorden zijn, blijkt misschien wel uit de keuzes die Mercedes-Benz maakt voor het onderstel. Net als die bejubelde S-klasse krijgt de VLE Airmatic luchtvering. Om het verbruik te drukken en de range te vergroten gebruikt de VLE Google Maps data om zo lang mogelijk in een lage stand te rijden. Er zit namelijk 40mm verschil tussen de hoogste (lekker voor in de stad of onverharde weg) en de laagste stand (die aerodynamisch veel gunstiger is).

Voor extra comfort is de Car-to-X functie, alle moderne Mercedessen (16 miljoen stuks) inmiddels geven aan elkaar door waar zich gemene drempels of andere oneffenheden bevinden.

Net als de S-klasse krijgt de Mercedes-Benz VLE achterwielbesturing, in dit geval met een maximale uitslag van 7 graden. Dat maakt dat de draaicirkel prettig klein is: 10,9 meter. Let wel de VLE heeft een wielbasis van 3,34m en is 5,31m lang. Het is best wel een joekel van een apparaat.

New Van Architecture

Zoals jullie inmiddels wel doorhebben is de Mercedes-Benz VLE een soort personenbus, maar toch ook weer niet. Het is volgens Mercedes-Benz geen opvolger voor de EQV en V-klasse, maar een op zichzelf staand product.

Modulair en flexibele New Van Architecture komen straks wel echte bussen, maar die krijgen (uiteraard) niet alle luxe en personenitems die de VLE wel heeft. Mocht je nog meer ruimte willen: er komt ook een VLS.

Bizar luxe of extreem flexibel interieur

Voordat we een S-klasse overslaan als we onszelf weer eens laten rijden, moet het alternatief extreem goed zijn. Qua ruimte en instap verslaat een VLE een S-klasse fluitend: aan beiden zijn schuifdeuren en je hoeft niet “helemaal” te bukken om je neer te vlijen op één van de achterzetels.

Het is overigens maar welke configuratie je kiest: de VLE biedt keuze uit drie opties voor stoelen en twee voor banken. Afhankelijk van die keuzes kunnen tussen 5 en 8 personen mee aan boord van de VLE.

In de basisversie kan je stoelen handmatig verplaatsen, maar je kunt er ook voor opteren alles te elektrificeren en dan kan de VLE een waar stoelen ballet uitvoeren. Automatisch zet de VLE dan de stoelen op de juiste plek voor een aantal scenario’s:

Bagage

Executive: zet de stoelen op de tweede rij zo ver mogelijk naar achteren, zodat je lekker je beentjes kan strekken.

People & Baggage: beide achterste zitrijen hebben dan net zoveel ruimte als een E-klasse.

Bioscoop of sterren kijken

De Grand Comfort stoelen hun naam eer aan. Je hebt je eigen kussentje, draadloze lader voor de telefoon, een uitklapbare steun voor je benen en een massagefunctie. Thuis heb ik dit allemaal niet, het is blijkbaar wel ergens misgegaan.

Laat je achterover zakken en staar voor je uit door Sky View panoramadak. Wordt de zon te fel? Met een druk op de knop maak je het dak ondoorzichtig. Ook echt dik is de MBUX Rear Space Experience. Het is een 31.3-inch groot panoramascherm met een resolutie van 8K. Het scherm heeft een splitscreen functie, zodat de kinderen geen ruzie hoeven te maken over wat er afgespeeld moet worden. Ook kunnen ze even lekker videobellen met opa en oma, want er is een ingebouwde 8-megapixel camera.

Een koel drankje of warme nachos haal je uit de middenconsole. Er zijn namelijk drie opties voor de middenconsole: van klein tot een exemplaar met twee (!) vakken met clima.

Voorin is er het MB.UX Superscreen dat is opgebouwd uit drie schermen met een diagonaal van 10,25″, 14″ en nog eens 14″. Nog een leuk detail: de achterklep is natuurlijk fors (en onhandig), maar de achterruit kan separaat worden geopend.



Elektrische aandrijflijnen tot 700 km range

De Mercedes-Benz VLE krijgt een hypermoderne elektrische aandrijflijn met een 800 volt architectuur. In de forse bodem van de VLE kan een groot accupakket worden gemonteerd, het is een 115 kWh grote NMC batterij. Mede dankzij de goede stroomlijn (cW waarde is 0,25) haalt de voorwielaangedreven VLE 300 electric een indrukwekkende 700 km aan range. Later volgt ook nog een 80 kWh grote LFP accu.

Dankzij de 800 volt architectuur kan de VLE ook snel laden: het gaat tot 315 kW DC en van 10 tot 80% laden duurt dan ook maar 25 minuten.

De VLE 300 electric heeft één motor op de vooras die 272pk levert. De sprint naar de 100 duurt daarmee 9,5s, de topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Als het sneller mag of er vierwielaandrijving wenselijk is, dan kan je upgraden naar de VLE 400 4MATIC electric. Die heeft 415pk, sprint in 6,5s naar de 100 en heeft een range van meer dan 630km.

Trekgewicht en prijzen.

We gooien jullie nog even dood met wat meer cijfers. De VLE heeft 2,5 ton trekgewicht met een kogeldruk van 100kg. Dan weten jullie dat ook weer.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet, maar in Duitsland zou er een VLE moeten komen die minder dan 60 mille kost. Één van de auto’s die we op film zetten had een prijskaartje van 113.000 euro, wat dat betreft is de VLE dus ook wel een S-klasse concurrent….