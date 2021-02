Aston Martin Vantage: álle versies op een rijtje - Autoblog.nl

De vorige generatie Vantage was gezegend met een tijdloze schoonheid en daar maakte Aston Martin optimaal gebruik van.

Iedereen kent de Aston Martin V8 Vantage, maar er zijn waarschijnlijk maar heel weinig mensen die alle versies op kunnen noemen. Waarschijnlijk staan zelfs mannen als Ulrich Bez en Henrik Fisker zich na een tijdje achter de oren te krabben. Daarom hebben we even een handig overzicht gemaakt van alle variaties op het thema ‘Vantage’.

Voor de goede orde: Aston Martin heeft de naam Vantage in het verleden al vaak gebruikt, maar we hebben het nu dus uitsluitend over de Vantage van de vorige generatie. Geloof ons: dat is meer dan genoeg om een artikel te vullen.

V8 Vantage

Het begon allemaal met de ‘oer-V8 Vantage’. Deze was nog relatief bescheiden: de 4,2 liter V8 leverde namelijk 380 pk. Daarmee zat de Aston een stukje boven de gedoodverfde concurrent: de 997 Carrera S, die 355 pk leverde. Het blok dat in de V8 Vantage lag was een aangepaste versie van de Jaguar AJ-V8 en werd met de hand in elkaar geschroefd in Keulen. De V8 Vantage was zowel met handbak als met een sequentiële transmissie leverbaar, maar qua modelvarianten viel er aanvankelijk nog niets te kiezen. Dat zou later wel anders zijn.

V8 Vantage Roadster

In 2007 diende de eerste variant zich aan: volgens goede Aston Martin-traditie kwam er ook een dakloze variant. Deze heette alleen geen Volante, maar Roadster. De Roadster is 140 kg zwaarder dan de coupé, wat het totale gewicht op 1.710 kg brengt. Desondanks zag de fabrieksopgave er wat prestaties betreft exact hetzelfde uit.

V8 Vantage N400 & N400 Roadster

In datzelfde jaar kwam Aston Martin met de allereerste special edition van de V8 Vantage: de N400. Dit speciaaltje werd in het leven geroepen om de racesuccessen van de Vantage op de Nürburgring luister bij te zetten. Vandaar de N. Het getal 400 verwees naar het vermogen van 400 bhp, oftewel 406 pk. De auto had ook een aangepast onderstel en deed een rondje ‘Ring in 480 seconden. Voor iedere seconde werd een N400 gebouwd en de helft daarvan waren Roadsters.

V8 Vantage facelift I

In 2009 was het tijd voor de eerste facelift van de V8 Vantage. De Aston kreeg nu onder meer heldere achterlichten, de sideskirts van de N400 en nieuwe velgen. De belangrijkste update had echter al het jaar daarvoor plaatsgevonden. De 4,3 liter V8 was namelijk een 4,7 liter V8 geworden. Het vermogen was door deze ingreep gestegen naar 426 pk.

V12 Vantage

Een V8 vergroten is leuk, maar in 2010 pakte Aston Martin het rigoureuzer aan. Toen propte het merk namelijk de V12 uit de DBS in de V8 Vantage. In 2007 was er al een voorbode van deze auto verschenen in de vorm van de V12 Vantage RS Concept. Na de engine swap lag er een 6,0 liter V12 die 517 pk leverde in de relatief compacte sportwagen. Qua uiterlijk kun je een V12 in één oogopslag herkennen aan de extra koelsleuven in de motorkap.

V8 Vantage N420 & N420 Roadster

In 2010 trad een nieuwe special edition in de voetsporen van de N400: de N420. Deze keer was er niet aan het vermogen van de V8 Vantage getornd, maar was de auto wel 27 kg lichter. Dit was te danken aan diverse carbon onderdelen. De N420 is te herkennen aan de ‘lippenstift’ en de raamstijlen in een afwijkende kleur.

V8 Vantage S & Vantage S Roadster

In 2012 arriveerde een extra sportieve versie van de V8 Vantage, in de vorm van de V8 Vantage S. Deze versie heeft 10 pk extra, gewijzigde aerodynamica en een andere versnellingsbak. De zestraps Sportshift-automaat was vervangen door de zeventraps Sportshift II-automaat. De aanpassingen zorgden ervoor dat de V8 Vantage nu voor het eerst de 300 km/u-barrière wist te doorbreken.

V8 Vantage facelift II (2012)

Kort na de V8 Vantage S volgde een facelift van de reguliere V8 Vantage. Hierbij werden een aantal uiterlijke kenmerken van de S overgenomen, zoals de gewijzigde voorbumper. Ook is de Sportshift II-automaat nu leverbaar naast de handbak.

V12 Vantage Roadster

In 2012 komt de V12 Vantage ook als Roadster. Daar kunnen we vrij kort over zijn: het is een V12 Vantage, maar nu kun je ook met het dak open van de twaalfcilinder genieten.

V12 Zagato

De V12 Zagato uit 2012 heet geen Vantage, maar het is er wel degelijk eentje. Het is een V12 Vantage met een fraai nieuw koetswerk, ontworpen door Zagato. De auto wordt gebouwd ter ere van de vijftigjarige samenwerking tussen het Italiaanse designhuis en Aston Martin, die begon met de DB4 GT Zagato. De auto was aanvankelijk bedoeld als raceauto, maar er worden ook 150 straatlegale versies van de V12 Zagato gebouwd. Samen met het afwijkende koetswerk zorgt dit ervoor dat het een van de meest bijzondere varianten is van de Vantage.

V8 Vantage SP10

In 2013 kwam Aston Martin met de SP10, een special edition die eigenlijk niet al te speciaal was. Het is een V8 Vantage S met 10 pk extra en een ‘exclusieve’ samenstelling. Niet heel spannend, dus snel door naar de volgende.

V12 Vantage S & V12 Vantage S Roadster

In 2013 krijgt de V12 Vantage een vervolg in de vorm van de V12 Vantage S. Deze heeft een nieuwe zeventraps Sportshift III-automaat, die 25 kg lichter is. De S heeft verder aangepaste ophanging en nieuwe carbon-keramische remmen. Een herkenningspunt voor de spotters is de grille, die geïnspireerd is op de CC100 Speedster.

V8 Vantage N430

We hebben de N400 en N420 gehad, maar er was ook nog een N430. Deze kwam in 2015. De N430 was een V8 Vantage, maar dan met 10 pk extra, net als de Vantage S. Ook is de ophanging overgenomen van de S. De N430 valt op vanwege de in accenten in een contrasterende kleur, die geleend waren van de raceversie.

V8 Vantage GT & GT Roadster

De Aston Martin V8 Vantage GT is een van de minder bekende versies uit de Vantage-reeks. Dat is mede vanwege het feit de auto puur voor de Amerikaanse markt bedoeld was. In feite was het gewoon een N430, maar dan met GT-striping op de flanken. En natuurlijk reflectoren.

Vantage GT3 GT12 & GT12 Roadster

Bij sommige Vantage-derivaten maakte Aston Martin zich er duidelijk met een jantje-van-leiden vanaf, maar van de GT12 werd serieus werk gemaakt. Deze extreme versie oogde als een regelrecht circuitmonster, maar is gewoon straatlegaal. De auto woog 100 kg lichter dan een V12 Vantage S, terwijl het vermogen was opgeschroefd naar 600 pk. Aston Martin had de auto overigens eerst voorgesteld als Vantage GT3, maar daar maakte Porsche een probleem van. Daarom was Aston Martin genoodzaakt de auto om te dopen tot GT12. Naast 100 coupés is er één Roadster gebouwd.

Vantage GT8

In 2017 volgde de Vantage GT8. Aston Martin paste hetzelfde recept toe als bij de GT12, maar ditmaal met de V8 Vantage als uitgangspunt. Het vermogen kwam uit op 446 pk, 10 pk meer dan de Vantage S. Met 150 gebouwde exemplaren is de auto een stukje minder exclusief dan de GT12. De GT8 had echter iets dat de GT12 niet had (naast een V8): deze versie was ook met handbak leverbaar.

Vantage GTS & GTS Roadster

De Aston Martin V8 Vantage GTS is waarschijnlijk ook een van de versies die geen belletje doet rinkelen. De GTS was namelijk net als de Vantage GT bestemd voor de Amerikanen. Hebben we daarmee wat gemist in Europa? Nou… nee. Het was gewoon een GT (wat weer een N430 was) met wat extra opties. Het kleurtje van het exemplaar op de foto is wel perfect, dat moet gezegd worden.

V8 & V12 Vantage AMR

In 2017 komt de zwanenzang van de Vantage. Althans, dat dachten we toen. De Vantage ging nog nét lang genoeg mee om de introductie van het toen kersverse AMR-label mee te maken. De V8 Vantage AMR is technisch gelijk aan de Vantage S en moet het vooral van zijn opvallende uitvoering hebben. Optioneel kon je daar nog een Aero Kit aan toevoegen. De V12 Vantage AMR heeft wél extra vermogen, namelijk 600 pk.

V12 Vantage V600 & V600 Roadster

In 2018 komt echt de aller-allerlaatse versie van de V8 Vantage. Terwijl de nieuwe Vantage al geïntroduceerd was kon Aston Martin het niet laten nog een laatste speciale Vantage uit te brengen. De auto was aanvankelijk besteld als one-off, maar de klant stond een gelimiteerde oplage van 14 stuks toe. De Vantage V600 is extra breed en heeft een grote grille naar het voorbeeld van de Rapide S. Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de V600 over 600 pk. Verder dan dat is Aston Martin dus nooit gegaan met de Vantage. Met een handbak, een V12 en een opgefrist uiterlijk is deze Vantage misschien wel begeerlijker dan ooit. En dat 13 jaar na de introductie van de eerste V8 Vantage. Dit laat dus zien hoe krachtig een goed ontwerp kan zijn.