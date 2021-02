Te koop: 21 keer Toyota Supra die je niet mag kopen - Autoblog.nl

Te koop, maar niet kopen? Raar maar waar: er staan in net over de grens in Duitsland 21 exemplaren van de Toyota GR Supra te koop die je vervolgens niet als ‘instappen en wegwezen’ mag behandelen.

De autosloperij is een beetje het mortuarium van de autoliefhebber. Eigenlijk letterlijk. Het is de plek waar auto’s hun laatste adem uitblazen, voordat ze volledig gedemonteerd worden en tot een compact pakketje worden gedrukt. Pijnlijk om te zien met een autohart.

Al klaar?

Er zijn ook van die sloperijen, of iets netter gezegd, demontagebedrijven, die slopen nog pijnlijker maken. Auto’s die eruit zien alsof ze niet kapot zijn. Die gesloopt worden vanwege fout papierwerk, inbeslagname of dergelijk. De auto’s zijn nog goed, maar de status van de auto (volgens de instanties) niet. Er lijkt zoiets aan de hand te zijn in Duitsland, net over de grens. Maar dan 21 keer.

Sloop-Supra’s

De nieuwe Toyota GR Supra is nog maar een paar jaar onder ons en ze duiken her en der al op bij de occasionwebsites. Na twee jaar zijn die auto’s nog lang niet aan het einde van hun levensduur. Toch staat een autodemontagebedrijf 21 stuks Toyota Supra te koop die in onderdelen verkocht worden. En, zoals het lijkt, daarna gesloopt. Vrij bizar: 21 gloednieuw uitziende auto’s van soms nog geen jaar oud die al op het kerkhof komen.

Oorzaak?

Van elke te slopen Toyota Supra die te koop staat zijn de onderdelen hetzelfde: startmotor, uitlaat, een gehele transmissie, accu, een set velgen en ‘onderdelenpakket voorkant’. Die laatste is beschikbaar in alle kleuren van alle Supra’s die er staan. Het is allemaal in goede staat. Dan rust de vraag nog: waarom? Er kan wat betreft papierwerk een hoop mankeren aan een auto, dus wellicht dat dit alle 21 pre-productieauto’s zijn. Of ze hebben toevallig alle 21 heftige motorschade. Of anders. Het gaat trouwens om zowel Europese auto’s als Amerikaanse auto’s (te herkennen aan oranje reflectoren aan de zijkant).

Wat het verhaal ook is, deze Supra’s lijken nog lang niet aan het einde van hun latijn te zijn. Ze staan allemaal ‘in onderdelen’ te koop (dus niet als volledige auto) bij autodemontagebedrijf Kempers GmbH, net over de grens (Meppen). Zonde, maar wel handig voor als je nog onderdelen voor een Toyota Supra te koop zoekt.

Met dank aan Martijn voor de tip!