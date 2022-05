Klant stelt uitgesproken Aston Martin DBX707 samen

Als je toch al voor een uitgesproken auto kiest, dan mag de configuratie ook wel gek zijn. Zoals met deze Aston Martin DBX707 het geval is.

Als je een snelle SUV wenst kun je bij veel merken shoppen. Porsche Cayenne Turbo GT, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga Speed. En Aston Martin met de DBX707. Volgens de Britten ’s werelds snelste luxe SUV.

De productie van het model is inmiddels in volle gang. Aston Martin staat stil bij het eerste exemplaar voor een klant. De blauwe SUV rolde zo van de band in St Athan, Wales. Het is een lekkere opvallende configuratie geworden.

De klant koos voor een blauwe Aston Martin DBX707 met een blauw interieur. In verband met de privacy is niet bekendgemaakt naar welk land de SUV gaat. Aston Martin levert het bloedsnelle apparaat in 50 landen over de hele wereld.

De DBX707 levert 707 pk uit een 4.0-liter turbo V8. Daarmee snelt het kanon in iets meer dan drie seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op een indrukwekkende 310 kilometer. Als je met dit soort snelheden over de autobahn blaft helpt een opvallend kleurtje wel mee.

In de komende maanden vinden meer leveringen plaats. Voorlopig is het de snelste SUV qua topsnelheid. Totdat het volgende merk weer iets nieuws heeft bedacht voor de apenrots..