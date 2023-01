Dit is de allereerste Dacia hybride

Gek eigenlijk. Dacia had eerder een volledig elektrische auto en pas nu een hybride.

Bij Dacia vinden ze het leuk om een beetje eigenwijs te zijn, blijkbaar. De meeste autofabrikanten komen eerst met een aantal hybride modellen, om vervolgens over te stappen op volledig elektrisch. Niet bij Dacia. De Dacia Spring was het eerste volledig elektrische model van het Roemeense merk en nu komen ze pas met de eerste hybride.

We hebben het over de komst van de Dacia Jogger HYBRID 140. Het model maakt per morgen deel uit van het gamma van het merk. Interessant is dat de Jogger HYBRID 140 hier in Nederland uitsluitend in de zevenzitsvariant op de markt komt.

Naast het woordje hybrid onder de Jogger-benaming, kun je de hybride Dacia herkennen aan de kleur Gris Schiste. Het is een aanvulling op de al reeds verkrijgbare zes kleuren om uit te kiezen.

De batterij van de hybride aandrijflijn bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte, op de plaats van het reservewiel. De hybride levert 140 pk en combineert twee elektromotoren met een 1.6-liter viercilinder benzinemotor. Het recept komt natuurlijk van Renault.

Standaard op deze Dacia is een automaat met vier overbrengingen voor de verbrandingsmotor en twee voor de elektromotor. Er komt geen traditionele koppeling bij kijken.

Volgens Dacia is het mogelijk om tot 80 procent van de tijd elektrisch te rijden in de stad met de hybride Jogger. Als je écht je best doet is een actieradius van meer dan 900 kilometer mogelijk. Aldus de folder.

De nieuwe Dacia Jogger HYBRID 140 begint bij 29.650 euro. Daarmee is het voorlopig de goedkoopste hybride met zeven zitplaatsen. Een USP waar merknaam Dacia op drijft natuurlijk.