Yaris met 300 pk op komst, evenals Supra met handbak!

Een Yaris met 300 pk en een handgeschakelde Supra. Plus meer!

Toyota is lekker bezig op het moment. Na de Supra (2002), MR-2 (2006) en Celica (2007) was het doodstil rond sportief getinte Toyota’s. Er was een Yaris TS en en een Auris GT180, maar die eerste was te traag en die tweede een diesel…

Maar met Akio Toyoda aan het roer, is Toyota meer bezig met modellen die de enthousiasteling meer aanspreken. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste zijn het geweldige imagebuilders waar nog lange tijd over gesproken wordt. Ten tweede heeft Toyota een manier gevonden om er ook geld mee te verdienen. Zo is de Toyota Supra namelijk een BMW Z4 en is de GR86 ontwikkeld met Subaru.

Maar er komt nog heel veel meer, aldus het Japanse Carsensor. In hoeverre we de geruchten serieus moeten nemen, valt te bezien, maar ze klinken geweldig!

Toyota Yaris GRMN

De minst makkelijke afkorting in de autobusiness. De Yaris GRMN keert terug! De GRMN-modellen staan boven de reguliere GR-versies. In het geval van de Yaris is de GR Yaris wel de basis voor de Yaris GRMN. Het is een heftigere, snellere, sterkere en lichtere versie. De 1.6 driecilinder levert in de GRMN dik 300 pk. Ja, een Yaris met 300 pk. Ten slotte is er een heftige bodykit, straffer onderstel en functioneler interieur (lees: minder luxe.)

Toyota GR Corolla

Over deze auto gaan de afgelopen maanden diverse geruchten. De motor is de 1.6 uit de snelle Yaris. De 1.6 driecilinder moet zo’n 300 pk gaan leveren, dus de specificatie van de GRMN-versie. Over de aandrijving gaan diverse geruchten. Sommige zeggen dat de Corolla vierwielaandrijving krijgt, maar andere bronnen zeggen dat het opgelost wordt met een sper.

Toyota GR Supra met handbak!

De Toyota GR Supra is een geweldige auto en een waardige opvolger voor de Z3 Coupé en Z4 Coupé. Die auto’s kon je krijgen met een handbak en de GR Supra niet. Daar moet dus verandering in gaan komen. Er komt een handgeschakelde Supra aan in 2022. Deze zal enkel en alleen leverbaar worden met de B58 3.0 zescilinder lijnmotor. De 2.0 heeft altijd de automaat. Of de handbak naar Nederland komt, is nog maar de vraag.

Toyota GRMN Supra!

Maar er is meer goed Supra-nieuws. Naast de GR Supra 2.0 en GR Supra 3.0, komt er een extra hete versie. Deze wordt nu in de coulissen de ‘GRMN Supra’ genoemd. Het moet de ultieme Supra gaan worden. De motor zal de S58-zescilinder zijn uit de BMW M3. Deze levert afhankelijk van de specificatie 480 of 510 pk. Eventueel zou ook hier een handbak mogelijk zijn. De Toyota GRMN Supra staat gepland voor 2023.

Via: Carscoops.