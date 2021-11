“***** them all”: Toto Wolff heeft schuine mededeling voor Lewis

Het is lief bedoeld. De schuine mededeling klinkt alleen zo ordinair.

Het is een van de spannendste weekenden in de historie van de Formule de afgelopen paar jaar. Ook wanneer de auto’s in het Parc Fermé staan is er volop spanning en sensatie.

De sprintkwalificatie gisteren liet zien dat het met de spanning wel meevalt: Lewis Hamilton was dermate veel sneller dan de rest, dat de winnaar voor vanavond invullen niet zo heel erg moeilijk is, #stillherises.

Maar waar Lewis Hamilton oprecht heel erg blij was met zijn prestatie (en terecht), was zijn baas uitzinnig. Toto Wolff is een Oostenrijker, maar beheerst het Engels uitstekend om zijn met zijn oogappeltje te kunnen communiceren.

Schuine mededeling voor Lewis

Toto Wolff kan al vaak strijdbaar klinken, maar na afloop van de sprintkwalificatie van gisteren was het weer ouderwets gezellig met een schuine mededeling over de boordradio:

Lewis, brilliant job. Damage limitation. F*ck them all. Toto Wolff, wil in extase raken.

Ach ja, een teambaas is natuurlijk ook maar een mens. En het zou natuurlijk voor Toto Wolff superzuur zijn als hij zijn achtste wereldtitel in de sport mis zou gaan lopen.

Uiteraard bedoelde ik dit niet naar de regels. Het is een mindset die we hebben als het even tegenzit door te zeggen ‘f*ck them all’. Toto Wolff, bedoelt niet wat hij zegt.

Beste opmerking

Overigens gaat de leukste opmerking over de boordradio van Lewis Hamilton niet naar Toto Wolff, maar naar Peter Bonnington. De race-engineer van Lewis vertelde wat hoe moest doen naar het parkeren in Parc Fermé:

Lewis, zorg ervoor dat je geen van de auto’s aanraakt of op een andere manier bekijkt. Peter Bonnington, altijd goed voor een grapje

Dan is nu het woord u aan u waarde lezer: hoe snel zit Hamilton op de staart van Verstappen? Met hoeveel voorsprong wint Lewis? Of heeft Red Bull nog een verrassing in de hoge hoed? Laat het weten in de comments!