Sebastian Vettel doet serieus in een Aston Martin DBX - Autoblog.nl

En nu allemaal een Aston Martin DBX kopen, want de SUV heeft nu de Sebastian Vettel seal of approval.

Vanaf dit jaar is Sebastian Vettel te vinden in een Aston Martin Formule 1-auto. Het team, voorheen actief onder de naam Racing Point, moet natuurlijk zoveel mogelijk die associatie met het automerk maken. Daarom is er een nieuwe video naar buiten gebracht waar Sebastian Vettel een stukje stuurt in zijn nieuwe bedrijfswagen, een Aston Martin DBX.

De video bevat niet veel humor. Beter gezegd, totaal geen humor. Vettel gooit al z’n mannelijkheid in de strijd voor het filmpje. Je borsthaar groeit gewoon tijdens het kijken van de Aston Martin DBX video met Sebastian Vettel. Oké, dat is misschien niet zo maar je begrijpt wat ik bedoel.

Sebastian Vettel in de Aston Martin DBX door de sneeuw

Vettel, ooit een zeer succesvol F1-coureur en wereldkampioen, moet zijn draai nog zien te vinden bij Aston Martin. Het hoofdstuk Ferrari was de afgelopen jaren bittere hoofdpijn. Het is te hopen voor de Duitser dat er mooiere tijden aanbreken bij Aston Martin. Helaas was een P15 in Bahrain afgelopen weekend geen overtuigend begin. De 33-jarige moet hard aan het werk om een draai aan zijn huidige carrière te geven.