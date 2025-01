Au: Ferrari F40 komt op zijn zijkant terecht na crash

Je mag het buikje van een Ferrari F40 zien en dat is eigenlijk geen goed nieuws.

De reden dat veel mensen een ‘winterauto’ hebben is omdat rijden onder de huidige omstandigheden geen pretje is voor sommige auto’s. Het is smerig en zout, het asfalt is koud, je ziet minder, de weg is potentieel nat of zelfs besneeuwd: genoeg redenen om je dure auto binnen te laten staan en met een auto die de elementen wat beter kan bevechten de weg op te gaan.

Ferrari crash

Wat dat betreft hulde dat je het gewoon wel durft, al laat een tafereel van vandaag wel zien dat het ook mis kan gaan. Er zou namelijk een incident gebeurd zijn in het Verenigd Koninkrijk waar een rode Ferrari bij een ongeluk betrokken was. Dat klinkt dubbelop, want veel Ferrari’s zijn rood. Bij de auto in kwestie is het (officieel) een pleonasme, want het gaat om een auto die Il Commendatore enkel en alleen in het rood wilde uitgeven. Ja, helaas. Het gaat om een F40.

Er is beperkt beeldmateriaal van de crash, maar we zien meer dan genoeg. Een Ferrari F40 op zijn kant, met een scheef wiel, veel schade aan de panelen aan de onderkant en een compleet eraf gereten voorklep. We willen niet eens weten hoe de bovenkant eruit ziet als de auto al zo goed als afgeschreven is aan de onderkant.

Bestuurder gewond

Een krant die de crash meldt zonder erbij te vermelden dat de Ferrari een F40 is, schetst een beeld van wat er is gebeurd nabij Markyate. De F40 is om nog onduidelijke reden gecrasht tegen een lantaarnpaal en daarna in de berm tot stilstand gekomen, op zijn kant dus. De bestuurder heeft de klap overleefd, maar is wel vervoerd naar het ziekenhuis vanwege ‘verdere behandeling van de verwondingen’. Ook dat toont aan dat er iets serieus mis is gegaan. Van wie de F40 is en wie het aandurfde om deze in de huidige barre omstandigheden te besturen, is niet bekend.