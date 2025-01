Mysterieuze Mercedes S-Klasse Coupé roept vragen op

We hebben niet onze Jaap gevraagd om zijn photoshop-skills te gebruiken: dit is echt hoe een nieuwe Mercedes S-Klasse Coupé eruit zou komen te zien.

Misschien denk je bij de Mercedes S-Klasse vrij snel aan een grote sedan, maar ook de coupé is al jaren één van de opties. Zelfs nadat Mercedes dat model afsplitste naar de CL-Klasse, vond het merk bij de 222-reeks weer dat het S-Klasse Coupé (en Cabrio) moest worden. Grappig genoeg wel met een afwijkende chassiscode (C217) en afwijkende styling: duidelijk uit hetzelfde hout gesneden, maar een uniek frontje, kont en natuurlijk coupélijnen.

Afscheid en return

Wie nog met smart zit te wachten op de coupéversie van de huidige Mercedes S-Klasse 223 komt van een koude kermis thuis. De markt voor een grote luxueuze coupé is niet zo groot meer. En da’s jammer, want de C217 was een hele stijlvolle unit. Wie een S-Klasse wil, moet accepteren dat vier deuren de uitkomst is. Bovendien lijkt het erop dat Mercedes vindt dat coupés en cabrio’s vooral sportief moeten zijn en is het devies om uit te wijken naar een AMG GT of SL.

Toch duikt er een patentaanvraag op bij het EUIPO (European Intellectual Property Office) en wat vinden we: een nieuwe Mercedes S-Klasse Coupé! Zelfs met plaatjes! Daar zien we dat er niet gekozen is voor afwijkende styling, maar simpelweg het verkorten van een S en de achterdeuren weghalen. Het haalt wel een beetje de styling weg die de C217 zo mooi maakte, maar soit.

Bijzonderder is de eveneens geregistreerde Maybach-variant. Daar is wel sprake van afwijkende styling, met een compleet op maat gemaakte daklijn. Het doet iets denken aan de Maybach Xenatec Coupé. Overigens zien we ook een gespleten achterruit, iets dat je weer kan herkennen van de Maybach Vision Ultimate Luxury. Het oogt… bijzonder.

Niet van Mercedes

Wat gaat Mercedes dan uitvreten met dit tweetal? Nou, Mercedes niet zo veel. Het is namelijk niet Das Haus wiens naam bij de patentaanvraag staat. Het is een Zwitsers bedrijf genaamd Robu Aktiengesellschaft. Dat zegt je wellicht niet zo veel en hun website zegt enkel ‘Professional Developments’ en geeft de contactgegevens. Car & Driver, die ook het patent ontdekten, vermelden dat Robu ook achter de Bussink Speedlegend zat. U weet wel, het project waar een Nederlander (Bussink) en Hans-Werner Aufrecht van AMG de handen ineen sloegen om een AMG GT R om te toveren naar een peperdure ‘speedster’ met een soort halo. Alleen vertelt het patent dan niet wiens idee het is om een geflipte Maybach S-Coupé te bouwen.

Tot nu toe roept de vreemde Mercedes S-Klasse Coupé dus nog een hoop vragen op. We hopen dat deze binnenkort beantwoord worden.