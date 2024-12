Eerste gesloopte Ferrari 12Cilindri is een feit

Eens moet de eerste keer zijn. Een crash van de nieuwe Ferrari 12Cilindri.

Bij nieuwe, razendsnelle auto’s moet er ook altijd een moment komen dat iemand er eentje in de prak rijdt. Dat zien we soms op lokaal niveau gebeuren, hallo BMW M5 G90 crash, of buiten onze landsgrenzen. Dat laatste is het geval met deze crash van een Ferrari 12Cilindri.

Het gaat hier om een kakelvers exemplaar in de kleur Giallo Montecarlo. Heel veel context is er niet. Behalve dat mogelijk een autojournalist verantwoordelijk is geweest voor deze schade, naar aanleiding van een evenement in Luxemburg. Deze journo trapte de Ferrari 12Cilindri waarschijnlijk wat te wild op z’n staart en hop, een crash was zo gebeurd.

De schade aan de opvolger van de 812 Superfast is fors. Zowel de rechterkant als de voorzijde liepen meer dan een krasje op. Ook zijn de airbags geploft. Het is allemaal wel te repareren, maar mooi is anders.

Italiaanse merken zoals Ferrari en Lamborghini gebruiken vaak een eigen vloot vanuit de fabriek voor demo’s in Europa. Het voordeel is dat een lokale importeur geen auto hoeft te registreren en de fabrikant kan een handjevol auto’s gebruiken om kilometers mee te maken. Blijkbaar waren journo’s in Luxemburg aan de beurt om van de nieuwe 12Cilindri te proeven, helaas verliep het allemaal wat anders.

Het is een bevestiging dat ondanks alle moderne technieken een gloednieuwe Ferrari geen kattenpis is. Vergeet niet dat de atmosferische twaalfcilinder onder de motorkap maar liefst 819 pk ophoest. De achterwielen moeten het uitvechten.

Nu helpt de auto een hoop met rijhulpsystemen, misschien dat die in dit geval uitstonden. Dat is niet bekend. Het is in elk geval allemaal wat enthousiaster gegaan met een glijpartij en crash van een Ferrari 12Cilindri tot gevolg. Nu zuur, over 30 jaar heeft deze autojournalist een episch verhaal te vertellen aan zijn kleinkinderen. Moet je maar denken.

Fotocredit: supercar.fails via Instagram