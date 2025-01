Nieuwe BMW’s krijgen een vleugje retro, met een ‘maar’

BMW gaat terug naar de tijden van de ‘originele’ Neue Klasse met de nieuwe Neue Klasse. Alleen moet je geen complete retro-designs verwachten.

Wat definieert een BMW? Het is het merk uit Beieren al vrij lang gelukt om een auto herkenbaar te maken op bepaalde fronten. Iets van een dubbel patroon in de koplampen, dubbele nieren als grille, de Hofmeister-knik: van alles en nog wat. Evolutie in het design heeft tot gekke creaties geleid, maar altijd was één ding duidelijk: er werd vooruit gekeken.

Retro

Adrian van Hooydonk, de hoofddesigner van BMW, zegt dat deze aanpak van vooruit kijken wel de basis van de Neue Klasse vormt. Het moet weer een totaal nieuwe inslag op design worden. Toch noemt de grote baas van BMW-design ook twee modellen waar het nieuwe design een knipoog naar moet zijn. De reeks auto’s die uitkwamen in de jaren ’60 heetten immers ook ‘Neue Klasse’, dus een verwijzing daarnaar is niet zo vreemd.

Van Hooydonk zegt namelijk dat de BMW E9 en E10 (’02-serie) inspiratie vormden voor de Neue Klasse-designtaal. Gedeeltelijk zien we dat al terug. De zwarte balk waar de verlichting in moet komen doet wat denken aan dit tweetal, evenals de dubbele grille ertussenin die we bijvoorbeeld zien bij de Neue Klasse X (wat de iX3 wordt).

90/10

Zoals gezegd is het echter geen gigantische invloed. Van Hooydonk zegt dat het design voor 90 procent op ‘modernisme’ gaat leunen en zo’n tien procent op retro. Het is voor BMW belangrijk dat er vooruit gekeken wordt, maar wel doorgebouwd wordt op de fundering die het merk alle jaren al heeft neergelegd.

Line-up

De line-up van BMW staat op het punt om op de schop te gaan. Zoals inmiddels bekend gaan de Z4, 8 Serie en X4 eruit zonder vervanger. BMW overweegt hetzelfde voor de 4 Serie, i4 uitgezonderd. Ook de 2 Serie Active Tourer staat op het punt om overbodig te worden. Zelfs de BMW iX mag binnenkort op permanente vakantie, want een BMW iX5 kan diens rol overnemen. En de XM? Daar weet BMW nog geen raad mee. Nieuwe toevoegingen aan de line-up zouden onder meer een BMW i1 en i2 kunnen zijn als instapmodellen. (via BMWBlog)