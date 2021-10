Meest puristische Toyota sportwagen keert terug!

De Toyota GR86 RC keert terug en ja: dat zijn inderdaad stalen velgen.

We worden verwend als autofanaten. Het is eigenlijk anno 2021 niet meer normaal om een auto te leveren met minder dan een touchscreen in het midden en in bepaalde prijsklassen moet je ook voldoende andere leuke gizmo’s hebben om de prijs te rechtvaardigen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Toyota GR86.

Basisversie

Want ook al kies je de meest basale Toyota GR86, je krijgt alsnog voldoende luxe mee. Zo’n scherm bijvoorbeeld, maar ook een leertje hier en een ander leuk materiaaltje daar. Want je zit niet altijd op de limiet je achterbanden weg te gummen: de GR86 moet juist een soort leuke dagelijkse auto met een sportieve FR-layout zijn.

Op smaak maken

Toyota snapt zelf echter ook wel dat er een groep mensen is die zo’n GR86 enkel ziet als een canvas waar de verf nog op moet. Die zijn niet klaar totdat bijna alle aspecten van een auto naar eigen smaak gemaakt zijn. Of bijvoorbeeld (amateur)racers. Die gooien de Toyota-lichtmetalen velgen gelijk overboord en strippen het hele dashboard eruit, om vervolgens zelf de boel raceklaar te maken. Die worden bediend met de nieuwe Toyota GR86 RC.

Toyota GR86 RC

Deze versie had je ook van de voorganger van de GR86, de Toyota GT86. Een gelijk voordeel is dat je iets meer krijgt, daar komen we zo nog op terug. Want de insteek van de Toyota GR86 RC is juist dat je minder krijgt. Je moet even het ‘wordt een raceauto-scenario’ in je achterhoofd houden. Dat verklaart de stalen velgen. Als jouw eerste stap toch is om de lichtmetalen velgen van Toyota in te wisselen voor een setje racewielen, heb je niet meer nodig.

De velgen zijn kleiner (16 inch) en zitten ook nog eens in dunnere bandjes. Het lijkt eigenlijk dat ze er alleen zitten omdat Toyota je geen auto’s zonder wielen mag aansmeren. Ook zitten er geen uitlaateindstukken in de bumper. Armzalig? Eigenlijk is het vooruitgang. De GT86 RC kreeg geen eens gespoten bumpers. De Toyota GR86 RC wel.

Saaie bedoeling

Het interieur van de Toyota GR86 RC bewijst de insteek nogmaals. Stoffen stoelen (die er waarschijnlijk gelijk uitgaan en vervangen worden door racekuipen), een standaard plastic versnellingspook (zelfde verhaal) en hard plastic op het dashboard. Dan kan die direct geflockt worden.

Over dat dashboard gesproken: daar zit geen infotainmentscherm. Dat heb je niet nodig op het circuit. Verder wordt je trouwens nog verrassend goed bediend in de Toyota GR86 RC. Hetzelfde sportstuur, elektrische ramen en elektrisch verstelbare spiegels en zelfs airco. Het is niet helemaal crisis, maar het zit er ook niet ver vanaf.

Puristisch

Bedient de Toyota GR86 RC dan écht zo’n grote markt? Waarschijnlijk niet, maar het gaat om het idee. Bovendien, het hoeft niet eens een raceauto te worden. De GR86 RC is uiteraard lichter dan zijn origineel en met die piepkleine bandjes is grip verliezen makkelijker dan ooit. Zo’n scherm leidt alleen maar af en een zwart plastic dashboard was ooit de norm, dus misschien stoor je je daar ook niet aan. We zeiden al: we worden verwend. De RC is alles wat je nodig hebt voor een puristische sportauto.

Daarnaast scheelt de Toyota GR86 RC omgerekend zo’n 2.000 euro met de basis SZ-versie, dus dan heb je gelijk een budget voor aanpassingen die de auto naar jouw smaak maken. Of je hebt gewoon voor net iets meer dan 20.000 een compacte sportwagen. De GR86 RC klinkt als een concessie, maar het is eigenlijk de keuze met de meeste mogelijkheden. Nadeeltje: hij blijft in Japan en voor andere markten is nog niks bevestigd.