Ferrari 812 Superfast krijgt Poolse interieurbehandeling - Autoblog.nl

Het interieur van een Ferrari 812 Superfast naar een hoger plan tillen, daar draaien ze bij Carlex Design hun hand niet voor om.

Bij het samenstellen van een Ferrari heb je in principe genoeg mogelijkheden om er wat moois van te maken. En als je specifieke wensen hebt zijn ze bij de Atelier-afdeling van harte bereid je daarmee te helpen. En anders bij de Tailor Made-afdeling wel. Vanuit dat oogpunt is er dus niet direct noodzaak om als Ferrari-eigenaar je toevlucht te nemen tot een Poolse tuner.

Toch heeft een 812 Superfast-eigenaar dat gedaan. Wellicht was hij niet tevreden met de uitvoering van zijn Ferrari. Of de Italianen konden toch niet aan zijn wensen voldoen. Hoe dan ook: hij klopte bij Carlex Design aan om het interieur van zijn Ferrari 812 Superfast een make-over te geven.

Carlex doet zo nu en dan ook wat aan exterieurs, maar deze Poolse tuner is vooral gespecialiseerd in interieurs. Daar zijn ze dan ook behoorlijk goed in, hoewel het soms een klein beetje over-the-top is.

Gelukkig valt dat bij deze Ferrari 812 Superfast best mee. Natuurlijk, het is een opvallend interieur, maar dat mag ook wel bij auto met 800 pk. Carlex heeft geen half werk geleverd: het complete interieur is opnieuw bekleed met alcantara en verschillende soorten leer, opgevrolijkt met knalgele accenten. Zelfs het dak zijn ze niet vergeten: daar zijn ook speciale stiksels aangebracht en een geborduurd Ferrari-logo.

Het exterieur van deze Ferrari is onaangepast en is eigenlijk opvallend onopvallend. Deze 812 is namelijk uitgevoerd in grijs met zwarte velgen. De eigenaar heeft dus vooral geïnvesteerd in aanpassingen die hij zelf ziet en niet zozeer de buitenwereld. Ten slotte kijk je als eigenaar ook meer tegen de binnenkant aan dan de buitenkant, dus zo’n gekke gedachte is dat helemaal niet.