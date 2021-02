Ferrari introduceert 812 VS aan trouwe klanten - Autoblog.nl

Ferrari communiceert in eerste instantie niet met het volk. Eerst zijn de trouwe klanten aan de beurt. Ook met de nieuwe Ferrari 812 VS.

Als je lief bent in Ferrari’s ogen, en dat betekent veel auto’s van het merk kopen, dan kom je in aanmerking voor een exclusief model. Het is zelfs zo dat klanten soms auto’s kopen waar ze in eerste instantie helemaal geen interesse hebben. Alles om maar in het grote boek van Ferrari een goede naam te hebben. Uiteindelijk is dat geslijm niet voor niets. Niet alleen kom je in aanmerking voor een exclusief model, soms kun je deze later doorverkopen voor een hogere prijs. Dat maakt het tegelijkertijd een investering.

De laatste jaren kwamen van zowel de dikste V8-modellen als de V12-modellen een speciaal model. Dat zal met de 812 Superfast niet anders zijn. De onthulling is dit jaar. Ferrari is nu begonnen met het introduceren van dit model, die 812 Versione Speciale gaat heten, aan trouwe klanten.

Normaal is het voorstellen van zo’n model, in dit geval de Ferrari 812 VS, een geheim proces. Vandaag de dag met het grote boze internet valt dat wel mee. Ferrari stuurde een videooboodschap naar klanten, maar die video is nu online verschenen. Waan je een exclusieve Ferrari-klant, want je kunt de video hieronder bekijken.

In de video benadrukt Ferrari het familiegevoel. Als de Fast & Furious filmreeks een automerk zou zijn dan had dit Ferrari geweest. Met Vin Diesel als CEO. De 812 VS zal naar verwachting een hardcore V12-machine van het merk worden, net als dat de 599 GTO en de F12 tdf destijds waren.