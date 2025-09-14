Is deze zeldzame Audi de meest geflipte hot hatch ooit?

Geflipte hot hatch, Audi, je hebt waarschijnlijk een idee welke met 333 stuks gelimiteerde auto je nu op Marktplaats kan bemachtigen.

Als je iets erg sportiefs bouwt, is de kans groot dat je vervolgens je sportlabel erop laat pronken. Heel af en toe gebeurt het dat een merk iets extreems verzint en hem vervolgens gewoon een naam geeft die alles kan betekenen. Audi, bijvoorbeeld, die op basis van de A1 (Typ. 8X) met de ‘A1 Clubsport quattro’ op de proppen kwamen. Een zeer heftig verbouwde versie van de A1 die dankzij zijn bodykit, grote spoiler, luchtinlaten en bijzondere turbofan-velgen zich meer thuis voelde op het circuit dan er buiten. En dat heette gewoon A1, niet S1 of RS 1. Een vreemd project: dit zou Audi toch echt niet uitbrengen?

Audi A1 quattro

Wel dus. En net als bij het concept werd het geen (R)S1, maar gewoon A1 quattro, zonder Clubsport. En toegegeven, het is allemaal ietsje tammer dan de concept. Maar voor een A1, die gekscherend al vanaf het begin een beetje als de ‘premium Polo’ aanvoelt, een kek ding. Het was ook nooit bedoeld als topversie voor de A1, meer een geinig project tussendoor. Vandaar dat Audi maar 333 exemplaren bouwde in 2012.

Al die 333 exemplaren zijn krek eender. Witte lak, bumpers die zo van een RS-model af lijken te komen, zwart dak, grote spoiler, rood accent in de koplampen en wat het verrassend genoeg toch wel tot een productiemodel schopte: die turbofan-velgen in volledig wit. Nou is het uitwisselen van onderdelen bij VAG-modellen net LEGO: passen doet het wel. Toch was de 2.0 TFSI die voorin de Audi A1 quattro kwam te liggen een unicum voor de A1, die hem anders niet kreeg in Nederland. Deze leverde 256 pk en was uiteraard gepaard aan vierwielaandrijving, goed voor 5,7 seconden naar de 100. En ja: schakelen mag met de hand.

Interieur

Het interieur van de Audi A1 quattro is een bonte mix. Enerzijds genoeg hints dat je iets sportiefs te pakken hebt. Lekkere schaalstoelen, overal rode accenten en stiksels (inclusief een rode toerenteller): gewoon de sportieve cabine die niet zou misstaan in een RS-model. Alleen dan gepaard met alles wat normaliter ook gewoon op een A1 zit. Navigatie, multimedia, stoelverwarming, cruise control en, wat je gezien de Clubsport wellicht niet verwacht, achterstoelen. Enerzijds ongepast gezien het heftige exterieur, maar anderzijds is het een mooi startpunt waar de betere circuitracer wat moois van kan maken.

Kopen

Tenminste, wij zouden als tip meegeven om de mods zo veel mogelijk omkeerbaar te maken. Met een limitering van 333 stuks en het zijn van een lekker buitenbeentje doen de waardes wat je wel verwacht: afschrijven doet het niet echt. Vandaar dat ook dit exemplaar, overgewaaid uit Zweden, nog aardig aan de prijs is. Dan krijg je wel een volledig origineel exemplaar met 53.118 km op de teller.

Dit geintje (want dat is het toch wel) moet nog 49.900 euro kosten. De Audi A1 quattro is een bijzonder ding wat we Audi niet zo snel nog eens zien bouwen. Dat maakt hem wel uniek, maar uniek genoeg om 50 ruggen stuk te slaan op een A1? Dat mag jij bepalen op Marktplaats.