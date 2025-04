Zeldzaam en een strak uiterlijk. Geef wat liefde aan de Audi RS7 (C8) op Marktplaats.

RS6 dit, RS6 dat. Deze dikke familiebeuker heeft geen marketing nodig. Zelfs Gerda om de hoek kan nog een Audi RS6 Avant identificeren. Zijn zakelijke tegenhanger krijgt veel minder liefde. Na een eerste generatie besloot Audi om met de C8 RS6 ook een tweede generatie RS7 uit te brengen.

De tweede generatie Audi RS7 is misschien nog wel zeldzamer dan de eerste generatie. In Nederland ben ik deze heetgewassen zaken Sportback nog nooit tegenkom. Een paar weken geleden zag ik er eentje in Londen en dacht ik bij mezelf: toch gewoon een strak ding!

Dan weet je hoe dat gaat met autoliefhebbers. Even een blik werpen op Marktplaats om te kijken hoe de Audi RS7 (C8) het daar doet. Het aanbod is, zoals je verwacht, niet ruim. En door zijn zeldzaamheid is het zeker niet de aanbieding van de week. Van de RS6 (C8) tref je niet alleen meer occasions, maar liggen de instapprijzen ook wat lager. Want ja. Meer aanbod, meer concurrerende prijzen.

De goedkoopste Audi RS7 (C8) van Marktplaats staat te koop voor 104.999 euro. De specificatie is zo saai als een pak melk. Maar goed, dat helpt wel weer met een eventuele verkoop. Mensen kopen nu eenmaal sneller een grijze of zwarte auto dan een rode of blauwe. Facts.

Dit exemplaar komt uit 2020 en heeft 86.695 kilometer gelopen. Het fraaie scherpe design van de C8-generatie maakt dat deze Audi RS7 op Marktplaats er na vijf jaar nog steeds kakelvers uitziet. Deze auto had ook vandaag gepresenteerd kunnen worden door Audi, bij wijze van spreken.

De 4.0 TFSI V8 met twee turbo’s in de RS7 levert een schone 600 pk en 800 Nm aan koppel. Ondanks het zakelijke karakter is dit de koning van de autobahn. 0-100 km/u in 3,6 seconden om het invoegen makkelijk te maken. De topsnelheid is ook niet lullig met 305 km/u.

Verdient de Audi RS7 meer liefde, of is het terecht een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen? Laat het weten in de comments!