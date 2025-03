Geen Lamborghini en toch opvallen met een Audi Q8

En het is niet eens een poor mans Lamborghini, want het betreft geen RS Q8.

Een Audi R8 kopen, of het dubbele neertellen voor een Lamborghini Huracán? Hetzelfde ‘probleem’ zou je kunnen hebben met de Audi RS Q8 en de Lamborghini Urus. Een USP van de RS Q8 zou nog kunnen zijn dat je met deze super-SUV een stuk minder opvalt, terwijl je vergelijkbare prestaties hebt met de Lambo.

In dit geval worden de kaarten heel anders geschud. Dit is geen RS Q8, maar wel een Q8. En het is geen onopvallende, maar een opvallende Audi. Wat een cocktail! Je kijkt naar een Q8 55 TFSIe in een Audi Exclusive kleur. Dat groen zal niet ieders kopje thee zijn. Onopvallend naar klanten rijden is er niet bij met deze SUV.

Audi Q8 Exclusive op Marktplaats

Het Audi Exclusive smaakje maakt deze Q8 juist zo leuk. We hebben al genoeg grijze en zwarte SUV’s op de weg. Als het dan toch zo’n Audi Q8 moet zijn, dan maar met een Exclusive randje toch? Voor de rest zit er alles op wat je zou willen. Van luchtvering en een panodak tot softclose deuren en de RS-stoelen.

De Q8 55 TFSie heeft een plug-in hybride aandrijflijn. De SUV combineert een 3.0 liter zescilinder benzinemotor met een elektromotor en batterij. Het systeemvermogen bedraagt 382 pk. Nog steeds voldoende power om je niet te hoeven schamen bij het stoplicht. Maar de groene Audi Exclusive kleur laat de Q8 55 TFSIe misschien iets sneller doen voorkomen dan ‘ie is. Als iemand je verwart voor een RS Q8 bijvoorbeeld.

Ach, kan jou het schelen. Dit exemplaar komt uit 2021 en heeft 33.000 kilometer gelopen. De eerste eigenaar heeft de ballen gehad om deze Audi Exclusive kleur te kiezen op zijn of haar Q8. Heb jij de ballen om deze SUV van Marktplaats te kopen? Of bedank je vriendelijk en laat je die taak aan een andere Kermit over.