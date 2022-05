Audi A3 Allstreet wordt een dingetje

De Audi A3 Allstreet is specifiek gebouwd voor dynamische mensen, woonachtig in de Urban Jungle.

De Audi ‘Allroad’-formule is redelijk oud. Al in 2000 debuteerde de Audi A6 Allroad (Subaru was inderdaad veel eerder). Toen was men ervan onder de indruk dat je dan ook echt daadwerkelijk iets moest kunnen presteren in het terrein. De A6 had luchtvering voor een variabele rijhoogte en standaard vierwielaandrijving. De 2.5 TDI met handbak kon je zelfs met lage gearing bestellen!

Nog altijd is de A6 Allroad een relatief populaire auto. Je hebt namelijk alle voordelen van een SUV, maar dan in een superieure stationwagon-carrosserie. Dus lichter, ruimer, sneller, zuiniger, efficiënter en fraaier op het netvlies liggend. Man, wat een voordelen!

Met name in Zuid-Duitsland kom je ze geregeld tegen. Audi heeft het Allroad-idee ook toegepast voor de A4 Avant (die sinds kort niet meer leverbaar is in Nederland) en natuurlijk de A1 Citycarver die sinds kort A1 Allstreet heet. Juist die auto krijgt er een grote broer bij.

Extra hoge variant

De auto in kwestie zal de Audi A3 Allstreet worden. Dat meldt motor1.com. Die naam is nog niet 100% zeker, maar het lijkt de meest logische keuze. De auto volgt hetzelfde recept als de Audi A1 Allstreet.

Meer bodemspeling en wat stoerdere bumpers en dorpels. Qua techniek is er nog niets bekend, maar de tests op de Nurburgring werden gedaan met modellen zonder PHEV-techniek, die herken je eenvoudig aan de laadklep in het voorscherm.

Introductie Audi A3 Allstreet

Dan even terugkomend op de naam. De Audi A3 Allstreet zal namelijk standaard geleverd worden met voorwielaandrijving. Vandaar de naam Allstreet. De naam Allroad blijft voorbehouden aan versies met vierwielaandrijving.

De Audi A3 Allstreet verwacht men aan het einde van het jaar. Of de versie dan ook naar Nederland komt, is uiteraard nog niet bekend. Zoals gezegd, de A4 Allroad is onlangs geschrapt, maar de A6 Allroad en A1 Allstreet zijn hier wel leverbaar.

