Maserati pakt de trap in Rome en denkt te ontkomen

Zo kun je ook een toeristische attractie beleven. Maar in Rome is de politie niet blij met de actie van de bestuurder in de Maserati.

Als je ooit in Rome bent geweest heb je naast heel veel ijsjes eten ook ongetwijfeld de Spaanse Trappen gelopen. De historische en toeristische trappen zetten de Pincio-heuvel in verbinding met de Piazza di Spagna. In plaats van lopen kun je ook naar beneden rijden, ontdekte een 37-jarige man in een Maserati Levante.

Een SUV is daar prima voor geschikt. Deze man wilde het zelf ervaren. Hoe voelt dat nou? Op videobeelden van bewakingscamera’s is te zien hoe de Maserati Levante de trap neemt. Het voorval gebeurde in de vroege morgen.

Speltip 17, als je iets illegaals doet zorg dan tenminste dat je hoofd en kenteken niet beeld zijn. Die memo had meneer niet begrepen.

Het kenteken was vol in beeld. De Italiaanse politie kon daardoor achterhalen dat het hier om een huurauto ging. Het bleek een toerist die ongetwijfeld een stunt wilde uithalen op de laatste dag van de vakantie, of iets dergelijks.

Aan de hand van het autoverhuurbedrijf kon de identiteit van de man achterhaald worden.

Na het avontuur in Rome bleek de man nog een roadtrip gedaan te hebben. Op het moment dat de 37-jarige de Maserati terugbracht op het vliegveld van Milaan werd hij in de kraag gevat door de Italiaanse politie. De man dacht te kunnen ontkomen, maar dat feest ging voor hem niet door.

Er is schade ontstaan aan de traptreden naar aanleiding van de stunt van de man. Het is nog onduidelijk of de man moet opdraaien voor de reparatiekosten. Hij zit in elk geval diep in de nesten.

Video via Politie Rome