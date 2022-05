Ford wil geen auto’s verkopen vanaf 2035?

Ford kondigt aan dat ze een verbod op verbrandingsmotoren ondersteunen. Terwijl Ford nauwelijks EV’s bouwt. Waarom wil Ford geen auto’s verkopen in de EU?

We staan op de vooravond van een enorme transitie. Het gehele wagenpark moet elektrisch worden. Nu moeten we eerlijk zeggen, er komen in rap tempo veel elektrische modellen bij. Sommige zitten al op een tweede generatie (zoals de Nissan Leaf bijvoorbeeld).

Vanuit de de EU proberen de ‘gekozen’ politici hun invloed uit te oefenen. Eentje is een compleet verbod op de verkoop van de auto met verbrandingsmotor vanaf 2035. Er zijn al landen die dergelijke verboden hebben aangekondigd, maar de EU wil dat nu ook. Je weet wel, dezelfde EU die ook wil dat we compleet George Orwell gaan met decoders die voorkomen dat je te hard gaat rijden.

Enfin, bij Ford luisterden ze ook naar die plannen over het ICE-verbod en dachten: Ja, dat vinden we een goed idee! Ford laat vandaag weten ze zich erbij aansluiten.

Achterstand

Maar waarom eigenlijk? Ford loopt namelijk flink achter als het gaat om elektrische auto’s. Waar Volkswagen al een complete EV-familie naast het huidige gamma heeft, bouwt Ford nauwelijks elektrische auto’s. Ja, de Mustang Mach-E is een prima auto in zijn segment, maar met een auto ga je de wereld niet redden.

De productie van de F-150 Lightning begint nu net op stoom te komen en volgend jaar gaat de productie van de e-Transit van start in Turkije. Maar daar moeten dus nog een hele hoop auto’s bijkomen. We weten dat Ford en Volkswagen samenwerken qua elektrische auto’s, maar daar staan nog geen concrete modellen van in de Ford-showrooms.

Wil Ford wel auto’s verkopen?

Nog een probleem is dat de gemiddelde Ford-klant ook nauwelijks kan overstappen middels PHEV-modellen. Ford spreekt van ‘geëlektrificeerde’ auto’s, maar dat zijn allemaal modellen met een 48V-generator op de transmissie. Nu is zo’n generator heel effectief, maar een echte hybride is het natuurlijk niet. Sterker nog, nu de Mondeo PHEV uit productie is, heeft Ford maar twee PHEV’s. Net als de Mustang Mach-E zijn dat twee grote crossovers: de Kuga en de enorme Explorer.

Kortom, heel erg goed dat Ford zichzelf een doel stelt voor een elektrische toekomst. Maar waarom produceren ze dan zo weinig elektrische auto’s? Of wil Ford geen auto’s meer verkopen na 2035?

