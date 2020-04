Audi A3 S-Line stuurwielen bizar populair bij dievengilde

View this post on Instagram

In de nacht van 20 op 21 april is er in verschillende Audi A3 S-Line modellen ingebroken, hierbij is het stuurwiel weggenomen. Dit heeft plaatsgevonden aan de Christiaan van der Takstraat in Bergschenhoek en aan de Duindigtstraat in Bleiswijk. Mocht u informatie hebben of iets verdachts hebben gezien, dan horen wij dit graag via 0900-8844 of middels een Direct Message op dit bericht. #samensterk #politie #wijkpreventie #lansingerland