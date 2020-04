Volkswagen Viloran nu eindelijk te bestellen

De Volkswagen Viloran kun je nu bestellen bij de betere Volkswagen dealer. In China.

De Volkswagen Viloran is zo’n auto waarvan ondergetekende op vakantie heel erg blij wordt. Niet zozeer om erin te rijden, overigens. Nee, om ze te spotten. Ergens is het heel erg leuk om een auto te zien van een bekend merk met een vertrouwde designtaal, maar dan een model dat je hier niet snel zal zien.

Schier oneindig

Zo kun je in Zuid-Amerika de Volkswagen Gol, Saviero, Virtus, Voyage en Fox tegenkomen. In Amerika rijdt de enorme Volkswagen Atlas rond en in en China is de lijn aan modellen schier oneindig. Sinds vandaag kun je nu nog een vreemde Volkswagen bij de Chinese dealers krijgen, namelijk de Volkswagen Viloran.

MPV

Net als Sharan en Touran is de Viloran een MPV. In dit artikel werd de auto al kort voorgesteld, nu hebben we meer informatie en afbeeldingen. Het is niet zomaar een ruimteauto, maar de grootste, ruimste en meest luxe MPV die Volkswagen ooit heeft gemaakt. De auto is 5,35 meter lang, 1,98 meter hoog en 1,78 meter hoog. De wielbasis is eveneens enorm: 3,18 meter!

MQB-platform

Je zou het niet direct zeggen, maar de basis voor deze Volkswagen Viloran is wederom het MQB-platform. Het geeft aan hoe veelzijdig het platform is en hoeveel ermee mogelijk is. Nu we toch veren aan het uitdelen zijn, het uiterlijk is erg geslaagd te nomen. Het is overduidelijk een Volkswagen, dus zeker niet frivool, maar wel strak en zakelijk. Ondanks dat het 100% een MPV is, ziet de auto er minder ‘busjes’-achtig uit in vergelijking met de Sharan, bijvoorbeeld.

GROOT

Dat geldt ook voor het interieur. Nu zijn de Chinses Volkswagens iets minder fraai qua materialen en afwerking, daar zie je op de foto’s niet zo veel van. Het interieur lijkt op dat van de Atlas (die Teramont heet in China) en is vooral GROOT. Zo is mogelijk om twee captain chairs op de middelste te rij te bestellen. En dan bedoelen we niet twee losse stoelen zoals in een Sharan ook kon, nee, twee lederen fauteuls met twee armleuningen, per stoel.

Stoelmassage

De achterbank is nog ruim genoeg om plaats te bieden aan drie compacte volwassenen of drie kinderen. Uiteraard kan de Viloran van veel luxe worden voorzien, zoals lederen bekleding, gescheiden climate control achter, een Dynaudio geluidsinstallatie en stoelmassage. Een panaromadak en virtual cockpit zijn ook mogelijk.

EA888

Qua motoren is de keuze vrij eenvoudig. De instapper is een 2.0 TSI viercilinder met 184 pk en 320 Nm. Een stap daarboven vinden we nog een variant van de EA888 2.0 TSI, ditmaal met 220 pk en 350 Nm. In beide gevallen wordt de motor gekoppeld aan een DSG automaat met dubbele koppeling. Deze drijft dan de voorwielen aan, vierwielaandrijving en of een handbak zijn niet mogelijk.

SAIC-Volkswagen dealers

De Volkswagen Viloran is te bestellen bij de SAIC-Volkswagen dealers. Althans, men neemt nu ‘pre-orders’ aan. De officiële marktintroductie staat gepland voor mei dit jaar. De vanafprijs is omgerekend 45.478 euro.