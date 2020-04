Verchroomde Lexus LFA is krankzinnig duur

Nu is dat altijd het geval geweest, maar deze verchroomde Lexus LFA maakt het wel heel erg bont.

Het is een van de meest spraakmakende auto’s uit Japan aller tijden. De Lexus LFA. We gaan een keer (heel) diep op de materie in, maar deze auto is zeer bijzonder. Alleen het feit al dat de supercar van Toyota langer in ontwikkeling was dan dat deze in productie is geweest, is genoeg.

Meesterwerk

Maar het eindresultaat is eveneens zeer bijzonder. De styling is persoonlijk, maar wel uiterst indrukwekkend en erg uniek. Daarnaast is het ook bijna allemaal functioneel. Het is al met al een meesterwerk.

Yamaha

Dat komt mede door de motor. Ze hadden er een 3.5 V6 uit de Camry in kunnen lepelen en er een turbo opschroeven en klaar was Kazunori. Maar nee, in samenwerking met Yamaha werd er een unieke V10 ontwikkeld. Het mooie was dat niet de uiteindelijke specificaties van belang waren. Voor de goede orde, de 4.8 liter motor levert 560 pk. Het maximale koppel gaan we niet verklappen, dat is alleen voor mensen die geen toeren durven te maken.

Chroom

En dat is juist wat je moet doen met deze auto! Het enige nadeel: ze worden niet meer gemaakt. Dus als je op zoek bent naar een LFA, ben je aangewezen op de tweedehands markt. Gelukkig staan er in de VS nog een paar onverkochte exemplaren te koop. Daar valt de verchroomde Lexus LFA die je op de afbeeldingen ziet, niet onder. Deze staat in Duitsland en is geheel uitgevoerd in het chroom. Volgens de verkoper is het een wrap, alhoewel er af-fabriek een paar LFA’s waren met een dergelijke koets.

Dagteller

Enfin, mocht je helemaal gek zijn van een dergelijke opvallende ‘kleur’, dan kun je je dus nu je slag slaan. Voordeel: deze verchroomde Lexus LFA is bijna zo goed als nieuw. Letterlijk. Er is namelijk nauwelijks mee gereden. Er staan slechts 870 kilometers op de klok bij dit exemplaar. Niet op de dagteller, in totaal! Een nadeeltje is er ook: de prijs is een tikke aan de hoge kant. De auto kost namelijk omgerekend 881.551 euro. Dat is nog zonder BTW. Uiteraard moet je ‘m nog even verschepen naar Nederland en invoeren. Een miljoen euro ben je dus wel kwijt, tenzij je wat weet af te dingen.