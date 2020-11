Audi A5 op grijs kenteken, hoe kan dat nou? - Autoblog.nl

Een Audi A5 als bestelwagen op grijs kenteken. Een stuk comfortabeler dan een Caddy of Ducato, maar het roept wel vraagtekens op.

Autoblog-lezer Tim keek raar op toen hij een WhatsApp-berichtje van een vriend toegestuurd kreeg. Zijn maatje kwam een witte Audi A5 tegen met een grijs kenteken. Oftewel het Nederlandse V-kenteken voor bedrijfswagens.

Een snelle kentekencheck leert dat V-532-ZX inderdaad is toegewezen aan een Audi A5 Sportback. Volgens de RDW valt deze auto in de voertuigcategorie Bedrijfsauto (N1) met het carrosserietype Bestelwagen (BB) in de variant Gesloten opbouw (03).

Om een personenauto op grijs kenteken te krijgen heeft de Belastingdienst een aantal regels opgesteld. Een belangrijke eis is dat er bij een bestelauto met meer dan één zijruit de ramen vervangen moeten zijn met panelen van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Die ene zichtbare zijruit mag alleen aan de rechterkant zijn. Het voordeel van een grijs kenteken is dat er geen sprake is van BPM en je betaalt minder motorrijtuigenbelasting.

Afgaande op de foto is het overduidelijk dat de Audi A5 Sportback in kwestie niet aan deze eis voldoet. Op deze manier vrolijk door het land rijden is dan ook niet zonder risico. Vroeg of laat zal de eigenaar van deze Audi tegen de lamp lopen, althans dat zou je denken.