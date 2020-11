Officieel: Ford EcoSport Active voor gezellige dates - Autoblog.nl

Een dagje chillen in de natuur als originele date met de Ford EcoSport Active in de hoofdrol? Ja, dat is een topidee.

De Ford EcoSport Active was al gelekt en nu is het model helemaal officieel. Zoals je op de plaatjes kunt zien richt Ford zich met deze EcoSport Active op de actieve medemensch. Dus hup, de Biesbosch in met je date en een verkoelende duik in het water nemen. Om vervolgens af te drogen en een goed gesprek te voeren achterin de auto.

Helaas komt de EcoSport Active een seizoen te laat voor zomerse activiteiten, maar dat mag de pret niet drukken. In vergelijking met een gewone EcoSport staat deze Active een paar cm hoger en is de auto rondom voorzien van extra kunststof om de lak te beschermen. Daarnaast is het model standaard uitgerust met onder andere automatische airco, een regensensor, cruise control en parkeersensoren achter.

Bestellen kan vanaf vandaag. Voor 27.510 euro heb je de Ford EcoSport Active met een 1.0 EcoBoost (125 pk). Daarmee ziet deze Ford er beduidend stoerder uit dan wat er zich onder de kap begeeft. Helaas is dit voorlopig de enige motor die voor dit model in Nederland beschikbaar komt, dus je zult het er mee moeten doen.