Audi A5 Sportback 8T 2009-2016 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Met een strakke styling, mooie materialen en dikke motoren kwam de A5 op menig verlanglijstje met stip in de hoogste regionen binnen. Als tweedehands is de Audi A5 een stuk bereikbaarder, waar je op moet letten behandelen we in dit occasion aankoopadvies.

Van de drie carrosserievarianten zijn de coupe en cabriolet hele logische, de Sportback is een vreemd eend in de bijt. De vierdeurs coupe schurkt wel heel erg tegen de A4 (Avant) aan, maar kopers wisten de Sportback meer dan goed te waarderen. De A5 Sportback werd namelijk de meest verkochte carrosserie.

Deze generatie Audi A5 werd gebouwd tussen 2009 en 2016, waarna de drieling werd afgelost door hagelnieuwe exemplaren. Sinds jaar en dag geeft Audi de sportieve varianten de naam S of RS mee. De Audi RS5 was er als coupé en als cabriolet, maar een RS5 Sportback heeft Audi nooit gebouwd. De S5 was er wel als coupé, cabriolet en als sportback, waarbij de coupé in eerste instantie met een 4.2 liter grote V8 werd geleverd. De S5 cabriolet en Sportback kregen beiden een 3.0 liter V6 met supercharger.

Facelift Audi A5 in 2011

In 2011 werd de A5 (en S5/RS5) gefacelift. Naast diverse technische updates, kregen front en achterkant nieuwe lichten. Vooral aan de voorzijde is het verschil duidelijk door de andere koplampen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Audi A5 8T wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Audi A5 8T problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De afvoer van de wateropvangbak onder de voorruit kan kan verstopt raken. Daaronder zitten de computers en die houden niet van water.

Ondanks dat de achterruit relatief vlak ligt, is er geen achteruitwisser.

Onderstel

Vanaf bouwjaar 2012 zijn er diverse klachten over de elektrische stuurbekrachtiging: zwaar of te licht sturen, niet centreren na uitsturen, een vaag stuurgevoel en een soort “knik” in het stuur.

Het quattro vierwielaandrijfsysteem zou onopvallend zijn werk moeten doen. Mocht je wel dingen voelen, dan is een controle aan te raden.

Deze generatie Audi A5 (en A4 occasion aankoopadvies) hebben een vrij stevig onderstel, helemaal als sportievere S-line. Grotere velgmaten verergeren dit nog. Proefrijden is dus wel handig. Maar dat zouden we ieder occasion aankoopadvies wel kunnen schrijven, niet alleen voor de Audi A5.

Aandrijflijn

Multitronic heet in de volksmond ook wel Multitrauma: het is niet de beste bak die Audi ooit gebruikte. Problemen kunnen zijn: schokkend schakelen, een erg abrupte acceleratie vanuit stilstand en moeizaam achteruit manoeuvreren bij koude temperaturen.

Bij de handgeschakelde versies: controleer of de koppeling schokvrij aangrijpt.

Controleer bij de S-tronic automaten met dubbele koppeling of ze soepel en schokvrij schakelen.

Olieverbruik 1.8 en 2.0 TFSI motoren: om tot een zo laag mogelijke emissie te komen, zijn er lagere olieschraapveren gebruikt. Helaas doen die minder goed hun werk om olie van de cilinderwand richting carter te schrapen. De bouwjaren 2008-2012 hebben daardoor vaak een hoog olieverbruik. Slecht onderhouden auto’s tot 2014 zijn nog steeds een risico. Garantie of coulance was in sommige gevallen mogelijk. De beste oplossing zijn nieuwe zuigers en dat is helaas prijzig.

Kettingspanners distributieketting 1.8 en 2.0 TFSI kunnen defect raken en dat kan tot serieuze motorschade leiden. Er zijn coulance regelingen. De kettingspanner kan ook al vervangen zijn, dus controleer dat.

De wervelkleppen van de 2.7 en 3.0 TDI slijten en geven dan een foutmelding. Een specialist verwijdert ze, de dealer kan soms met coulance de reparatie uitvoeren.

Elektronica

De elektrische parkeerrem weigert soms los te komen, waardoor je niet kan wegrijden.

Elektronica: infotainmentsystemen willen wel eens vastlopen, parkeersensoren geven soms de geest, dus controleer de werking.

Controleer of alle ramen netjes open en dicht gaan. Ze gaan iedere keer naar beneden (en naar boven) bij openen deur. Schijnbaar zijn sommigen dan al na 3 jaar aan een nieuwe elektromotor toe.

Motoren benzine

1.8 144 pk

1.8 160 pk

1.8 170 pk

2.0 180 pk

2.0 211 pk

2.0 225 pk

3.0 272 pk

3.0 333 pk

3.2 V6 265 pk

4.2 V8 354 pk

4.2 V8 450 pk

Motoren diesel

2.0 136 pk

2.0 143 pk

2.0 150 pk

2.0 163 pk

2.0 170 pk

2.0 177 pk

2.0 190 pk

2.7 190 pk

3.0 204 pk

3.0 240 pk

3.0 245 pk

Aanbod Audi A5 Sportback 8T op Marktplaats

Op moment van schrijven staan er ruim 400 exemplaren van de Audi A5 8T op Marktplaats.nl te koop. De A5 Sportback vormt ruim 40% van het aanbod, de A5 cabriolet minder dan 20% en de rest zijn A5 coupés. Prijzen voor de Audi A5 Sportback 8T variëren van €6500 tot zo’n 35k. Voor het totale aanbod van de Audi A5 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.