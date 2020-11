Dit kosten 5 leuke BMW's in de private lease - Autoblog.nl

We slaan de karige BMW’s even over en kijken wat je in de private lease kwijt bent aan de leuke modellen!

Als we het hebben over private leaseprijzen gaat het meestal niet over de meest spannende motorvarianten van een merk. Daarom is het interessant om eens te kijken wat je nou betaalt voor de leukere modellen in de private lease. Eerder deed collega @willeme dat al bij Volkswagen. Zoals beloofd, is hier nu deel 2 met leuke auto’s in de private lease, met deze keer BMW in de hoofdrol. Leuke BMW’s zijn minder dun bezaaid dan leuke Volkswagens, maar saaie Bimmers zijn er tegenwoordig ook genoeg. Die hebben we even vakkundig ontweken bij het samenstellen van dit lijstje.

Ter info: alle prijzen zijn wederom op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar.

BMW M135i

€905 per maand

Bij leuke auto’s denk je al snel aan een hot hatch. Dan kom je dus uit bij de nieuwe M135i. Deze wijkt behoorlijk af van het recept van zijn voorganger, de ex van Wouter. De zes-in-lijn heeft namelijk plaats moeten maken voor een vier-in-lijn. Ook hebben we hier te maken met een sportieve BMW die niet meer met achterwielaandrijving is te krijgen. Wat ook niet iedereen kan waarderen is het feit dat de nieren gegroeid zijn. Als je echter zijn voorganger even negeert is het gewoon een dikke hot hatch met 306 pk. Voor €905 per maand heb je er eentje voor de deur staan.

BMW 128ti

€739 per maand

Vind je €905 per maand toch iets te gortig? Dan is er goed nieuws: BMW heeft onlangs een betaalbare hot hatch aan de 1 Serie-line-up toegevoegd, de 128ti. Deze heeft weliswaar alleen voorwielaandrijving, maar met 265 pk is het geen misselijke auto. Ondanks het ontbreken van de letter M is de 128ti nog een behoorlijk sportief. BMW heeft deze variant bijvoorbeeld voorzien van een sperdifferentieel en nieuwe veren en dempers. Met €739 per maand is de 128ti een stuk goedkoper in de private lease dan de M135i. Dat is nog wel meer dan de Golf GTI, die €675 per maand kost.

BMW 220i Cabrio

€879 per maand

BMW heeft vier cabrio’s in het gamma, waarvan de 2 Serie Cabrio de kleinste is. Dat maakt de auto echter niet minder leuk. De 2 Serie Cabrio is ook leverbaar als M240i met een 340 pk sterke zescilinder, maar dan wordt het al snel een duur grapje. Daarom heb we voor dit lijstje een uitvoering gekozen die nog een beetje betaalbaar is: de 220i. 184 pk is ook genoeg om te cruisen op een zonnige dag. Dat is mogelijk voor €879 per maand.

BMW 330i

€799 per maand

Als je gaat kijken naar een leuke Bimmer waarmee je dagelijks met plezier naar je werk kan rijden, kun je haast niet om de 330i heen. Die is al lang niet meer met een zescilinder leverbaar, dus aan het idee van een 330i met een vierpitter hebben we inmiddels wel kunnen wennen. Deze BMW heeft ten minste nog wel achterwielaandrijving. Qua vermogen zit de 330i nog steeds op het niveau van twee generaties terug, maar uiteindelijk kom je met 258 pk weinig te kort. Als private leaser ben je een minstens €799 in de maand kwijt als je voor de 330i gaat.

BMW Z4 20i

€839 per maand

In een lijstje met leuke maar nog enigszins betaalbare BMW’s mag de Z4 natuurlijk niet ontbreken. De instapversie is de 20i met 197 pk. Daarmee is het niet de meest krachtige auto uit dit rijtje, maar het is wel de lichtste. Bovendien is het qua looks de meest spannende auto uit dit overzicht. Het kost wel wat, de blits maken met een Z4: je moet €839 per maand aftikken.

Nu weet je dus wat je per maand kwijt bent aan leuke BMW’s in de private lease. Als je deze prijzen te bar vindt kun je nog een keer het lijstje van @willeme checken voor vijf leuke Volkswagens. De volgende keer pakken we weer een ander merk beet. Wordt vervolgd!