Aston Martin strikt Nico Hülkenberg - Autoblog.nl

Mocht Vettel halverwege het seizoen tóch met pensioen willen, dan heeft Aston Martin zijn vervanger alvast klaar staan: Nico Hülkenberg.

Wie moet je hebben als je op zoekt ben naar een vervanger (voor wie dan ook)? Nico Hülkenberg natuurlijk. Vorig jaar waren meerdere keren alle ogen gericht op The Hulk toen het coronavirus toesloeg bij Racing Point.

Als de coureurs eenmaal gevaccineerd zijn zullen de kansen dat er een coureur uitvalt aanzienlijk slinken, maar een reservecoureur moet je altijd achter hand hebben. Aston Martin Racing (zo heet Racing Point tegenwoordig, mocht je wat gemist hebben) heeft nu Nico Hülkenberg gestrikt als officiële reservecoureur en tevens testrijder.

Mocht Vettel of Stroll zich verslapen of om andere redenen niet aanwezig zijn dan is het dus Hülkenberg die weer opgetrommeld wordt. Op een coronageval hoeft hij waarschijnlijk niet te rekenen, want Stroll heeft het al gehad en we gaan er gemakshalve even vanuit dat Vettel geen anti-vaxxer is.

Vorig jaar werd The Hulk hals over kop opgetrommeld toen Perez het coronavirus te pakken had. Nico kreeg in eerste instantie niet de kans een visitekaartje af te geven: hij mocht een DNS achter zijn naam noteren vanwege motorproblemen. Gelukkig kwam er het volgende weekend een herkansing. The Hulk sleepte toen een nette zevende plaats in de wacht tijdens de 70th Anniversary GP. Toen later ook Stroll Jr. besmet raakte, voegde hij daar nog een achtste plaats aan toe tijdens de GP van de Eifel.

Hülkenberg had dus drie (uiteindelijk twee) mooie kansen om te laten zien wat hij kon en heeft die ook benut. Helaas tevergeefs: hij heeft geen stoeltje voor dit seizoen. Nu mag hij dus toch nog plaatsnemen in een Formule 1-auto. Weliswaar als test- en reservecoureur, maar hij zit in ieder geval dicht bij het vuur.