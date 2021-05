Paarse Ford GT van celebrity te koop - Autoblog.nl

Zie jij jezelf al rondscheuren in deze paarse Ford GT?

Auto’s die in het algemeen het goed doen op veilingen, voldoen aan een paar basis-eisen. Uiteraard mag er niet te veel meegereden zijn. Ook moet de auto in kwestie zeldzaam zijn. Als het even kan ook wat motorsport heritage. Een overwinning op Le Mans (met een soortgelijke auto) doet het altijd goed.

Dan is het helemaal prettig als de specificatie van de auto net even afwijkend is. Een zilveren Carrera GT of rode Ferrari Enzo is natuurlijk niets aan. Oh ja, een beroemde eigenaar helpt ook. De paarse Ford GT die je op de foto’s ziet voldoet ongeveer aan alle eisen die je maar kunt stellen.

Paarse Ford GT

Laten we beginnen met de auto, want hij is om van te smullen. De Ford GT is een van de meest rauwe supercars van het moment. Er zijn mensen die het retro-apparaat van 2004 beter kunnen waarderen, maar deze auto heeft meer een eigen identiteit. Het is niet een flauwe kopie van vroeger, maar een moderne interpretatie.

De specificatie is uiteraard perfect. De auto is voorzien van een bijzondere lak, namelijk ‘Deep Purple’. Kijk, dat zijn de betere namen. Het geheel wordt afgemaakt door twee ‘Ingot Silver’-strepen die over de gehele lengte lopen. Daarnaast zijn er schitterende HRE-velgen, alhoewel de originele carbon-wielen er ook bijzetten. Om de Ecoboost-V6 iets beter te kunnen horen is er een Akrapovic-uitlaat gemonteerd.

Het interieur van de paarse Ford GT is wel een tikkeltje saai: Dark Energy is gewoon zwart. Maar ja, wat kleurt er lekker bij donkerpaars? Zwart detoneert in elk geval niet. De supersnelle Ford is echter een serieuze auto met een vrij kaal interieur, dus het is de vorige eigenaar vergeven.

Beroemde eigenaar

Over de vorige eigenaar gesproken, wie is de celebrity dan? De beroemdheid in kwestie is de Graham Rahal. Dat is de zoon is Bobby Rahal. Beter bekend als Jaguar Racing-teambaas (voordat het Red Bull werd) en natuurlijk als de man die de Honda NSX heeft afgesteld.

Natuurlijk, we hebben het dan over Senna, maar Rahal had destijds meer kilometers gemaakt. Zoonlief Graham Rahal heeft zelf ook al een behoorlijke carrière erop zetten: 216 Indycar races, dat is 197 meer dan Rinus Van Kalmthout heeft. Zowel Graham Rahal als Rinus Veekay zullen dit weekend aan de start verschijnen. Graham Rahal start vanaf P18, Rinus vanaf plaats 3.

De paarse Ford GT van Graham Rahal staat te veil op Bring-A-Trailer, een soort Amerikaanse versie van The Collectables. Check hier de advertentie.